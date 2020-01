LP повертається до Києва, щоб представити новий альбом

LP

16.04.2020

Співачка LP вже добре знайома українській аудиторії. Її концерти тут – це повні зали люблячих слухачів, які в унісон підспівують кожній пісні. У 2020-му в України буде можливість заспівати з LP знову – 16 квітня в київському Палаці Спорту. В рамках концерту артистка виконає треки з п'ятої за рахунком платівки Heart To Mouth і кращі композиції у своїй дискографії (квитки).

LP – Lost On You

У музичному світі ім'я Лаури Перголіцці фігурує вже десятиліття, але насправді її зірка засяяла тільки в 2017 році, завдяки альбому Lost on You, однойменний трек з якого став платиновим у Польщі, Греції, Швейцарії, Італії, Франції та багатьох інших країнах.

Загальна кількість переглядів відео Lost On You, Muddy Waters і When We’re High за рік перевищила 280 млн. Про LP написали і Rolling Stone, і Vogue, і Out, а сама вона стала бажаним гостем на шоу Джиммі Феллона, Джеймса Корду та Джулза Холланда.

LP – When We're High

Наступний реліз, що виходить роком пізніше, зміцнює позиції співачки в світовій поп-музиці. Heart To Mouth – гучний крик артиста, що неспроможний стримати себе. На цьому альбомі, як і раніше, Лаура відверто говорить про любов, хтивість, страх, невірність, жаль та спокуту. І це, мабуть, найбільш щира сповідь артистки. Мультижанрова платівка вдало поєднує в собі поп, рок та електроніку, а сама LP нібито доводить, що для неї не існує нічого неможливого. І знову — повні зали по обидва боки Атлантики і гарячі позиції в альбомних чартах.

"Мені пощастило, що у мене є аудиторія, яка мене розуміє. Моє життя було непростим і я готова заспівати про це. Якщо вам це подобається, круто, тому що я люблю свою справу найбільше в житті", – говорить Лаура.

LP – Girls Go Wild