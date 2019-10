The Rasmus відзначить 15-річчя альбому Dead Letters європейським туром

Гурт The Rasmus

26.10.2019

Фінські рокери відсвяткують ювілей пластинки разом зі своїми українськими шанувальниками: 26 жовтня – Київ, Stereo Plaza (квитки).

В Україні про The Rasmus чув кожен поціновувач похмурої музики і балладної лірики. Чи не в кожного підлітка на початку нульових висів на стіні плакат групи. За свою тривалу кар'єру один з найбільш знаменитих колективів Фінляндії випустив дев'ять альбомів, отримав величезну кількість різних нагород у себе на батьківщині, так і за кордоном. Більше 4 мільйонів альбомів групи було продано по всьому світу.

Але саме п'ятий студійний альбом Dead Letters і безсмертний хіт In the Shadows принесли чотирьох фінським музикантам (Лаурі ЮЛЕНЕНУ, Паулі РАНТАСАЛМІ, Аки ХАКАЛА і Ееро ХЕЙНОНЕНУ) світовий успіх у 2003 році. У 2019 році The Rasmus відправиться в європейський ювілейний тур, приурочений до 15-річчя виходу платівки.

Лідер групи Лаурі ЮЛЕНЕН говорить про майбутній турі наступне: "Dead Letters – самий знаковий альбом в історії The Rasmus. На момент релізу альбому наш колектив існував вже десять років і мав величезний успіх у Фінляндії: платинові альбоми, аншлагові концерти. Завдяки впевненості, цікавості та страху перед майбутнім, ми записали більш похмурий і меланхолійний альбом, який визначив наш новий індивідуальний стиль. Поринувши в спогади про минулі часи, ми захотіли відсвяткувати 15-ту річницю Dead Letters і зіграти всі композиції платівки для шанувальників групи. Платівка насичена яскравими сценічними образами, які хочеться втілити в наших живих виступах. Деякі пісні з цього альбому вперше зіграні під час ювілейного туру".

На цьому сюрпризи не закінчуються: платівка Dead Letters буде перевидана на CD і LP носіях в ексклюзивному подарунковому виданні. Оновлене видання вийде у продаж 6 червня цього року.

Сьогодні рок-гурт The Rasmus, як і раніше, оточена вірними прихильниками, сповнена творчої енергії та юнацького запалу, що дозволяє їй досі збирати повні зали.