Госпел-хор виконає пісні з легендарного мультфільму «Король Лев» у Києві

12 січня музика та пісні з мультфільму «Король Лев» пролунають наживо у виконанні госпел-хору Gospel Company. У столичному Caribbean Club Concert Hall музиканти зіграють програму, яка вже декілька разів збирала аншлаги.

На гостей чекають відомі композиції Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can't Wait to Be King та інші у віртуозному виконанні та авторському аранжуванні.

"Hakuna Matata"

До госпелу звертались чи не всі відомі музиканти: Арета Франклін, Джонні Кеш, Рей Чарльз, Уітні Хьюстон, Елвіс Преслі, Бадді Холлі, Мік Джаггер, Луї Армстронг, Дюк Еллінгтон та багато інших.

Госпел-хор Gospel Company - це унікальний афро-український колектив, що складається з талановитих музикантів з 4 країн світу: Нігерії, Мозамбіку, Анголи та України. Заснував колектив у 2016 році харизматичний та яскравий підопічний Святослава Вакарчука на шоу «Голос країни-6» Аняня Удонгво. Музиканти Gospel Company співпрацюють із зірками української сцени, серед яких Ірина Білик, Jamala, Таяна і інші.

«Король Лев» - це ідеальний музичний супровід для свят та святкового настрою. 12 січня ви отримаєте задоволення від добрих пісень з легендарного мультфільму!

Купити квитки можна тут!

The Lion King - Can You Feel The Love Tonight