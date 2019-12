Девід Гарретт виступить у Києві в 2020 році в рамках світового турне

Девід Гарретт (фото: прес-служба)

01.10.2020

Один з кращих музичних віртуозів Девід Гарретт повертається до Києва з новою програмою UNLIMITED LIVE. Цього разу світовий тур музиканта приурочений до 10-річчя культової збірки хітів і ювілею творчості самого Гарретта на сцені (квитки).

Для Девіда UNLIMITED – більше, ніж просто назва туру. Це філософія його життя та основа всієї музичної діяльності. Своєю творчістю Девід перевернув засади класичної музики й перетворив скрипку на один з провідних інструментів сучасної альтернативи. За харизму рок-зірки та віртуозність, яка властива кращим інструменталістам свого часу, Гарретта вже охрестили "Скрипалем диявола".

David Garrett - Stairway To Heaven

Паганіні серед зірок естради та Джимі Гендрікс серед скрипалів, Девід Гарретт – справжня міжнародна суперзірка, чия творчість стирає кордони між музикою Моцарта і Metallica. Протягом 10 років музичний талант Гарретта було відзначено 24 золотими й 16 платиновими нагородами в Гонконзі, Німеччині, Мексиці, Тайвані, Бразилії, Сінгапурі та інших країнах. Авторські аранжування класичних творів Бетховена і Дебюссі в його концертах легко уживаються з інструментальними версіями таких визнаних хітів поколінь, як "Smells Like Teen Spirit", "Purple Rain", "Nothing Else Matters", "November Rain", "Viva La Vida".

David Garrett - Viva La Vida

До очікуваного концертного туру Девід Гарретт і його команда готувалися більше року. Завдяки використанню ультрасучасних технологій шоу вийшло не тільки музичним, а й кінематографічним. Під час UNLIMITED LIVE на слухачів очікує прогулянка синім морем, Місяцем і футуристичним мегаполісом.

"Я з нетерпінням чекаю туру і, як ніколи, хочу запросити своїх шанувальників у цю захоплюючу музичну подорож", – говорить про майбутні концерти сам музикант.

David Garrett - Dangerous