BrainStorm зіграють концерт до 30-річчя групи в Києві

12 грудня в Caribbean Club Concert Hall гурт BrainStorm покаже, розповість і зіграє свою історію за 30 років. Колектив представить нову концептуальну програму "30 музичних історій", яка віялом розкриє улюблені композиції і свіжі колаборації (квитки).

BrainStorm - Maybe

"За ці роки ми точно зрозуміли - це наше місце, наша справа. Ми йдемо разом до наших витоків: до музики, дружби і радості. До того, що неосяжне і живе в кожному з нас, допомагаючи створювати нове", - розповідає лідер і вокаліст BrainStorm Ренарс Кауперс.

В сет-ліст концерту увійдуть пісні, які увібрали історію групи. Так, "Lidmašīnas" - головний хіт юних BrainStorm, "My star" вийшла у фінал Євробачення, а "Maybe" змінила весь інтернаціональний хід групи. "Ветер", "Выходные", "Colder", "Thunder Without Rain", "Ты не один", "Контакты" - група вибере найбільш знакові для себе композиції, як улюблені, так і прем'єрні для публіки.

BrainStorm - Colder

Інтелігенти з маленької країни Північної Європи, які впевнено підривають стадіони вдома, стали світовим явищем. Їхня робота з Антоном Корбайном, автором культових фото Depeche Mode, U2, RHCP і Metallica, забезпечила BrainStorm міжнародний індекс впізнаваності. Їм вдалося майже неймовірне - винести справжню хлоп'ячу дружбу з провінційного двору на світову арену.

"Кожен ранок починається з розминки і кави з медом. Вийти подивитися - чайки кричать над Ригою, літо, яблук повні дерева. Концерт - це частина життя, яка відбувається кожен день. Ми готуємося і чекаємо цілий клуб!" - поділився Ренарс Кауперс.

BrainStorm - Выходные