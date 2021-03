Американська фолк-діва Lera Lynn вперше виступить у Києві

Вперше в Україні виступить авторка та виконавиця саундтреків другого сезону серіалу “Справжній детектив” – незрівнянна американська фолк-діва з прекрасним голосом Lera Lynn. Концерт відбудеться 14 листопада у столичному Caribbean Club Concert Hall (квитки).

Lera Lynn - Shape Shifter

Пам’ятаєте сцену, коли герої “Справжнього детектива” Френк та Рей випивають у темному та порожньому барі під спів тендітної та меланхолійної дівчини з гітарою? Ця дівчина – Lera Lynn, музика якої, за словами критиків, надзвичайно вдало додала драматизму та атмосферності сюжету та підкреслила сюрреалістичність сцен та характер другого сезону серіалу.

Lera Lynn - Wolf like me

Незважаючи на увагу до її майстерності написання лірики, співачка також вражає критиків діапазоном свого вокалу. Журнал Rolling Stone назвав її голос “надзвичайно проникливим“.

Lera Lynn – це сотні шоу по всьому світу, поєднання стилів від кантрі та блюзу до інді-року та американи, співпраця з легендами T Bone Burnett, Rosanne Cash та цілий альбом дуетів "Plays Well With Others" з відомими американськими фолк-музикантами, такими як JD McPherson та John Paul White.

Все що так потрібно восени – сумні балади під акомпанемент гітари, сильний жіночий вокал, камерна атмосфера – 14 листопада у Caribbean Club Concert Hall.

Lera Lynn - Standing On The Moon