OSTROV Festival by qievdance

15.06.2019 - 17.06.2019

Сьомий рік поспіль фестиваль OSTROV тішить шанувальників техно відмінною музикою від актуальних ді-джеїв і музикантів, а також представників кращих лейблів, промо-команд і ком'юніті української електронної сцени. Фестиваль, що взяв на себе нелегку місію підтримки і розвитку техно-культури в Україні, продовжує й надалі тримати планку на виключно високому рівні, й з кожним роком перевершує себе, як за кількістю гучних привозів, так і тією самою атмосферою, заради якої постійні шанувальники фестивалю щороку розкуповують ранні квитки в першу добу після відкриття продажів. OSTROV — це не просто назва фестивалю та локація, де він відбувається вже багато років. Це також і острів певної свободи для міських жителів, острів фактично дикої природи, острів активного відпочинку і спорту, це місце, в якому не могла не зародитися ідея концептуального музичного дійства. Такого, як OSTROV Festival. Розташований посеред Дніпра, на галявинах поміж дерев, фестиваль на диво органічно вписується в цей простір своєю химерністю, яскравими барвами фантастичних декорацій і енергетикою того колективного егрегора, котрий створюють люди фестивалю. Люди, які не уявляють собі життя без музики і руху в ритм. За всю історію на фестивалі виступали такі "метри" електронної музики, як Tale Of Us, Dixon, Pan-Pot, Mind Against, Nicole Moudaber, Carl Craig, Juan Atkins, Mathew Jonson, DJ Koze, Booka Shade, Ricardo Villalobos, Matias Aguayo і багато інших. Ці рейви настільки закарбувалися у пам'яті меломанів, що до сих пір в соц.мережах з'являються ностальгічні пости відвідувачів минулих років, які діляться емоціями в передчутті нового музичних відкриттів. Фестиваль OSTROV готовий оголосити імена всіх своїх хедлайнерів. 15-17 червня, Київ, Труханів острів — свої сети готують легендарні артисти:

А також: Abelle, Arthur Danielyan (live), Arthur Lirity, Cassi b2b Mytry, Criminal Practice, Daria Kolosova, Dasha Redkina, Deenara, Dima Mitch, Dimone, Eric, Igor Shtenge b2b Igri, Joss, Kichi Kazuko, Koloah, Leri, Mamay feat David Kareyan (live), Max Owl, Nastia, Nekliff, Oleg Isk, Pavel Plastikk b2b Philipp Markovich, Rayo, Runov b2b A.Fleming, Sergee, Sham, Sinica, Smailov, Stas Twee, Tokyo b2b Weizman, Vasil, Yate, Zaicev.

Придбати квитки можна тут.

Сьомий рік фестиваль OSTROV радує шанувальників техно відмінною музикою від актуальних ді-джеїв і музикантів, а також представниками кращих лейблів, промо-команд і ком'юніті української електронної сцени.

Також свій шоукейс готує промо-команда з Одеси FEELEED, спільно з одеським клубом Port. І, звичайно ж, не обійдеться без постійних партнерів фестивалю — румунського десанту від SUNRISE Agency.

Цьогоріч фестиваль після гастролей узбережжям Чорного моря повертається додому, в Київ, і відбудеться 15-17 червня. Організатори працюють над тим, щоб нинішній Острів запам'ятався публіці не тільки добірною музикою, а й атмосферою в стилі кращих електронних оупен-ейрів.

Особливу увагу буде приділено візуальній частині фестивалю. Абсолютно нове переосмислення локації, химерні арт-об'єкти, футуристичне оформлення сцен — це все створить свою унікальну атмосферу і додасть фестивалю фантасмагоричний, навіть трохи казковий образ. Над оформленням фестивального майданчика трудяться кілька креативних команд. Співзасновники українського ком'юніті Burning Man під керівництвом Ярослава Мамая, спільно з архітектурною студією «женя засуцькій и команда» проектують унікальні конструкції для танцполів, аналогів яким в Україні ще не робили. Також своє бачення фестивалю втілює в життя мультикультурна арт-платформа "Дивина", працюючи відразу над декількома арт-об'єктами, котрі кардинально вплинуть на вигляд і загальне візуальне враження про фестиваль.

У 2019 фестиваль повторить успішний досвід минулих років із залученням зарубіжних глядачів - громадяни будь-якої країни можуть оформити заявку на сайті фестивалю та отримати квиток безкоштовно. У минулих роках цією акцією скористалося більше тисячі іноземних меломанів.

За традицією організатори запроваджують кілька типів абонементів - General Admission (1300 UAH) і Backstage (1800 UAH).

General Admission дає доступ до всієї території фестивалю, крім сцени, а

власники Backstage зможуть пересуватися по всьому фестивалю і перебувати в безпосередньому контакті з улюбленим артистом. Кількість таких квитків обмежена.

Придбати квитки можна тут.