KostiCONnect: українців запрошують на онлайн-фестиваль настільних рольових ігор

25-28 лютого відбудеться онлайн-фестиваль настільних рольових ігор KostiCONnect, який організовує команда "Вечерние Кости". Фестиваль проходитиме на платформах Discord, Zoom і Twitch (квитки).

В рамках KostiCONnect на учасників очікують сотні ігор різноманітних систем і жанрів (D & D, Cyberpunk, Warhammer, Call of Cthulhu, Vampire: The Masquerade, GURPS, Blades in the Dark, Dungeon Crawl Classics, Savage Worlds і безліч інших), десятки воркшопів і лекцій від представників хобі та індустрії. Ви зможете почути та поспілкуватися з гейм-дизайнерами видавництв Wizards of the Coast, Free League та інших, з одним із авторів Mörk Borg Йоханном Нором, побувати на презентації видавництва Kosti RPG — нового проєкту каналу Вечерние Кости. І це лише мала частина всього. Програма фестивалю поповнюється щотижня.

"На KostiCONnect можна взяти участь і в ролі ведучого, у нас вже зареєструвались близько ста Гейм Майстрів. А хочете - можете показати свою унікальну гру, яку розробляєте самі, прочитати лекцію, провести воркшоп чи навіть презентувати свій продукт або бізнес. На сторінці фесту відкрита реєстрація для всіх охочих", - кажуть організатори фестивалю.