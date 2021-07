Африка в кожному з нас: перші подробиці White Nights Festival

13.08.2021-14.08.2021

Найбільш пристрасна, дивовижна й багатогранна частина світу відкриє всі свої таємниці 13 і 14 серпня на арт-заводі "Платформа". Протягом двох ночей там гримітиме фантазійний White Nights Festival. Africa. А на ньому - 7 сцен, понад 15 напрямів електронної музики, 100 тонн тематичних декорацій та світла й неповторна подорож до себе і глибин африканської міфології (квитки).

На White Nights Festival. Africa ти знайдеш відповіді на головні питання.

Хто ми? Вчені довели, що біологічний вид Homo sapiens походить зі Східної Африки. А отже, усі ми - родом саме звідти. Там наші витоки та єство, які ми й досі ховали глибоко всередині. Відкрий їх та покажи світові на White Nights Festival. Africa.

Африка - світ разючих контрастів, частина світу, де сусідять понад 2000 мов і чаклунські ритуали, сучасні багаті країни - із громадами, де повністю відмовилися від благ цивілізації, прадавнє минуле - із суперсучасним. Саме цим континент і притягує, мов магнітом. Так само магічним і контрастним стане White Nights Festival. Africa, увесь простір якого прикрасять тоннами різноманітних тематичних декорацій та сценічного світла.

Якими ми будемо? White Nights Festival. Africa - простір вивільнення себе справжнього. Покажи, яке твоє єство. Обери яскравий образ із міфів та вірувань континенту, який тобі до душі.

Як звучатиме White Nights Festival. Africa? Музичні повелителі з різних куточків світу відповідатимуть на фесті за злиття первісного драйву із сучасними бітами. Хто ж перетворить стародавні африканські міфи на запальні ритми?

Перший хедлайнер White Nights Festival. Africa - MAGDALENA, знаменита музична трендсетерка, яка стояла у витоків родини Diynamic Music. Саме вони разом із творцями цього відомого всім меломанам лейблу Mladen Solomun і Adriano Trolio відкрила в Гамбурзі легендарний клуб EGO.

Уперше на White Nights Festival встановлять не 6, а 7 сцен, на яких запалюватимуть:

одна з найвизначніших жінок-діджеїв у жанрі Progressive House в Європі та засновниця лейблу Siona Records Miss Monique ;

; знаменитий гуру, ідеолог та батько української бейс-сцени Tapolsky ;

; імпровізаційний гурт Junket , що майстерно поєднує саксофон, флейту і вокал з електронними бітами;

, що майстерно поєднує саксофон, флейту і вокал з електронними бітами; одні з найпопулярніших діджеїв, продюсерів та розповсюджувачів драм-н-бейсу в Україні Derrick & Tonika ;

; відома транс-діджей і продюсерка з понад 20-річним професійним досвідом Anna Lee ;

; перший український артист, який потрапив до сотні найкращих діджеїв світу за версією Dj Mag Omnia та інші талановиті українські й зарубіжні музиканти.

До того ж у рамках івенту представлять свої шоукейси KOLO, APLAY, Power FM, Rim Records та PRODJ.

Сьома SPECIAL STAGE стане оплотом трансу (13 серпня) та драм-н-бейсу (14 серпня).

Як виглядатиме White Nights Festival. Africa? Кращі митці України покажуть на фестивалі свої арт-творіння. Адепт міждисциплінарності мистецтва та імпровізації Єгор Лємзяков представить серію робіт The Rumble in the Jungle у стилі абстрактного експресіонізму, у назві якої схована відсилка до легендарного поєдинку Мухаммеда Алі з Джорджем Форманом 1974 року в Кіншасі в Африці. Діджитал-художник, аніматор, музикант та композитор Дем’ян Ферій презентує серію робіт у техніці діджитал-колаж, присвячену високим ідеалам (як сучасним, так і "класичним"), що зображені з використанням атрибутів повсякденності України та її недавньої історії.

Доєднається до арт-складової фестивалю й інституція X-Platform. Її учасники представлять одразу декілька робіт: DARUMA, Cerebra: L A 8 Y R I N T H, "Терраморфінг", "Еквілібр", "Метаноя" із серії "Нова Міфологія".

White Nights Festival. Africa в кіно. Міжнародний кінофестиваль "ОКО" презентує на фестивалі три стрічки про дивовижний континент - "Поговоримо про сни", "Афро-волосся та інші міфи" й "Міс Спокуса".

Також на гостей івенту традиційно чекатимуть 20 барів, фуд-корт від Ulichnaya Eda, Lounge Zone, численні тематичні фотозони, Mapping та безліч інших розваг.

Хто я? Шукай відповідь на White Nights Festival. Africa, занурившись у містику таємничого африканського континенту та пройшовши ритуал вивільнення себе справжнього.

Фото: у Києві пройде White Nights Festival (прес-служба)