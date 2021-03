UKRAINIAN FASHION WEEK SS20

64 дизайнерські бренди, 45 шоу та презентацій, 5 спеціальних проектів, ініційованих Ukrainian Fashion Week, 6 лекцій та публічних обговорень. Ukrainian Fashion Week – це точка перетину дизайнерів, професійних медіа та фахівців різних галузей.

#GLOBAL UKRAINE

Презентувати в Україні авторитетні міжнародні проекти не менш важливо, ніж представляти українську фешн-індустрію за межами країни.

Презентація шведської виставки Fashion Revolution: The future of textiles

Виставка “Fashion Revolution: Майбутнє текстилю” має на меті висвітлити основні виклики та кейси модної індустрії, шведські рішення та ініціативи для більш стійкої системи.

Проект розроблено Шведським інститутом разом із дослідниками та fashion-експертами.

Виставка організована за підтримки Посольства Швеції в Україні та Ukrainian Fashion Week.

Сьогодні у fashion-індустрії переважає лінійна структура, яку іноді описують словами “бери, роби, розпоряджайся”. Світове виробництво одягу зросло більш ніж удвічі з 2000 року. Ми споживаємо близько 62 мільйонів тонн одягу на рік, і лише 20 відсотків повторно використовують або переробляють.

Виставка демонструє нові ініціативи модної індустрії Швеції – від дослідницьких проектів до стійких колекцій, від стартапів до вже працюючого бізнесу, у різних галузях і для різних операцій, що відкриває шлях до революції моди.

Лекція “Майбутня система індустрії моди” Малін Віоли Веннберґ (Mistra Future Fashion, Швеція)

Малін Віола Веннберґ – Sustainable Fashion Advocate at heart, працює менеджером із комунікацій у Mistra Future Fashion у Стокгольмі, Швеція.

Mistra Future Fashion – це міждисциплінарна дослідницька програма, спрямована на системні зміни в модній індустрії та суспільстві. Програма має унікальну системну перспективу, що функціонує в консорціумі з 15 дослідницькими партнерами та понад 50 галузевими партнерами. Mistra Future Fashion започаткована та фінансується головним чином шведською фундацією MISTRA для стратегічних екологічних досліджень. Загальний бюджет складає 110 мільйонів шведських крон і розрахований на 8 років, з 2011 по 2019 рік. Програма працює за підтримки RISE, Науково-дослідних інститутів Швеції.

Презентація проекту ECCO LEATHER FACTORY PETIT

Цієї осені ЕССО святкує 25-річчя в Україні! На честь ювілею, спільно з INTERTOP Ukraine, бренд вперше представить в Україні унікальну ЕССО Leather Factory Petit у межах Ukrainian Fashion Week. Ця крафтова мініфабрика покаже гостям весь процес обробки шкіри та технології створення готових виробів, які учасники майстер-класів зможуть випробувати власноруч.

ЕССО – легендарний бренд з Данії, що понад 50 років входить до трійки найбільших у світі виробників взуття. Це єдина компанія, що повністю контролює всі етапи виробництва та реалізації: від безпосередньої обробки шкіри до примірки моделі її потенційним власником у магазині. Скандинавський дизайн, максимальний комфорт і ретельна перевірка якості – головні критерії при створенні колекцій ECCO.

Лекція “WEB-мода. Сучасні технології: виклики та можливості” Фабіо ді Нікола (IED-Istituto Europeo di Design, Італія)

У межах Ukrainian Fashion Week SS20 відбудеться відкрита лекція Master Fashion Design Coordinator IED-Istituto Europeo di Design в Мілані та Флоренції Фабіо ді Нікола.

З 1988 року Фабіо ді Нікола − стиліст власного бренду чоловічого одягу. Одночасно він консультує і співпрацює з відомими модними компаніями. Фабіо створив одяг для зйомок фільму німецького режисера Віма Вендерса Palermo shooting, а також A perfect day by Ferzan Ozpetek, Different from those, Albakiara. У 2008 році Фабіо розробив дизайн офіційної форми Bologna F.C. Фабіо ді Нікола також співпрацював з музикантами, зокрема з Subsonica, Mauro Ermanno Giovanardi, Quortet Solis.

#BE SUSTAINABLE!

Для Ukrainian Fashion Week рух sustainable fashion – пріоритетний напрямок кількох останніх років.

BE SUSTAINABLE! – це міждисциплінарний проект UFW, створений у колаборації з Sustainable Fashion Pad. Місія проекту полягає у просуванні ідей сталого розвитку та сприянні розвитку прогресу української fashion-індустрії. Проект створено для взаємодії з аудиторією двома способами: через фізичний спейс (інтерактивний простір) та лекторій.

Лекторій слугує навчальною платформою, спрямованою на створення продуктивного діалогу між аудиторією та fashion-комʼюніті. У цьому сезоні лекторій буде складатися з лекцій від провідних українських та міжнародних фахівців сталого розвитку та панельної дискусії “Be Sustainable: від виклику до реальності”, в якій візьмуть участь представники наукової та fashion-спільноти, які працюють у різних напрямках.

Інтерактивний простір поєднує демонстрацію стійких практик, дизайну, соціальної відповідальності та технологічних інновацій для інтеграції цих елементів в українську модну індустрію.

#NEW GENERATION

Ukrainian Fashion Week підтримує молоді таланти та створює умови для їхнього розвитку.

Саме тому 2000 року Український Тиждень Моди започаткував Конкурс молодих дизайнерів одягу “Погляд у майбутнє”, а у 2003 та 2006 роках проекти New Names та Fresh Fashion. З 2014 року Ukrainian Fashion Week об’єднав покази учасників цих проектів, створивши в офіційній програмі UFW окремий день, присвячений молодим дизайнерам – New Generation Day.

Цьогоріч відбувся 20-й Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу “Погляд у майбутнє”. Свої колекції у фіналі представили 18 конкурсантів, що були обрані з понад сотні претендентів на етапах конкурсу в Києві, Львові та Одесі. Найуспішніші з них вийдуть на подіум Ukrainian Fashion Week SS20 у рамках платформи New Names.

EPSON DIGITAL FASHION – міжнародний формат, що відбудеться в Україні вчетверте. Шоу на головному подіумі Ukrainian Fashion Week представить 8 фіналістів конкурсу, які продемонструють авторські принти та колекції з принтованих тканин. Одразу після показу відбудеться Церемонія нагородження переможців – найкращі отримують 3 професійні призи від компанії Epson, публікацію колекцій на провідному порталі JetSetter.ua та навчання одного з переможців конкурсу на курсі IED-Istituto Europeo di Design.

Закриє сезон SS20 фінальне шоу соціального конкурсу SAFE FASHION від Rozetka та Ukrainian Fashion Week. У форматі перформансу буде представлена колекція фіналістів конкурсу, мета якого не тільки підтримати молодих дизайнерів, а й актуалізувати тему безпеки пішоходів на дорозі.

Показ колекції SAFE FASHION відбудеться 4 вересня о 19:30 та пройде прямо на пішохідному переході перед Мистецьким Арсеналом.

#MUNICIPAL PROJECT

Ukrainian Fashion Week вперше представляє Municipal Project.

Абсолютно новий, ініційований оргкомітетом Ukrainian Fashion Week, проект в форматі спеціального простору ознайомить fashion-аудиторію з провідними брендами, що працюють з вуличною естетикою: AATSUIII, ACT.1, ARCH, DFF, Keep, Métrique, Riot Division.

Людей різного віку та роду діяльності дедалі частіше можна зустріти в одязі цих брендів на вулицях українських міст. Зацікавленість ними зростає і серед шанувальників за кордоном. Практичні повсякденні речі, що є невід’ємними для міського середовища, вже давно стали частиною українського вуличного стилю. А особливо, коли йдеться про культурно-мистецькі події – висока концентрація дизайнерських марок в одному просторі якнайкраще ілюструє прихильність аудиторії до речей, інспірованих Україною.

Для відвідання усіх подій Municipal Project гості можуть зареєструватися на сайті fashionweek.ua та отримати електронне запрошення, яке надасть їм можливість відвідувати простір безкоштовно з 31 серпня по 4 вересня.

#FASHION FILM

3 вересня “ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА” запрошує на допрем'єрний показ фільму “Геніальний кутюр’є“ від KyivMusicFilm.

“Геніальний кутюр’є” – документальна стрічка про останні роки Іва Сен-Лорана та його Модний дім. Олів’є Мейру майже на три роки отримав ексклюзивний доступ до майстерень Дому Yves Saint Laurent, де його легендарний засновник готував свої останні колекції. Роботу над фільмом було завершено ще у 2001 році, але проти випуску картини виступив партнер Сен-Лорана − П’єр Берже. Лише наприкінці 2015 року, через 7 років після смерті Сен-Лорана, Берже змінює свою думку і дає добро на вихід картини.

“Геніальний кутюр’є” – це дещо більше, ніж біографічна стрічка про одного з найгеніальніших дизайнерів нашого часу. Це – задокументована історія початку кінця та фізичного занепаду. Це момент, коли творче натхнення здається чимось недосяжним, а прекрасний яскравий світ, який ти створював протягом життя, руйнується прямо на очах.

Партнер показу “ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА” − інвестиційна компанія, професійний учасник фондового ринку України: торговець цінними паперами та депозитарна установа. Надійний партнер та експерт у сфері інвестування, входить до ТОП-5 торговців на українському фондовому ринку. Робить інвестиції зрозумілими й доступними.