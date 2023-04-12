Житло і робота. Як українцям вберегтися від шахрайства у Німеччині: поради

Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців і продовжує надавати притулок втікачам від війни. Чимало людей прибувають у цю країну розгубленими, чим користуються шахраї.

Які шахрайські схеми діють у Німеччині та як вберегтися українцям, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Як біженці можуть втрати кошти після приїзду в Німеччину

Одне із місць, де на біженців можуть очікувати зловмисники – вокзали. Там є небезпека стати жертвою кишенькових злодіїв.

Також українці можуть стати жертвами махінацій із SIM-картками від Telekom і Vodafone. Ці оператори дарують SIM-картки біженцям з України, щоб люди могли безкоштовно телефонувати додому. Кельнська благодійна організація Blau-Gelbes Kreuz дійшла висновку, що шахраї пропонують людям SIM-картки з дорогими контрактами та без можливості користуватися інтернетом.

Також варто уважно ставитися до інтернет-магазинів. Основне правило – не залишати свої персональні дані на незнайомих або підозрілих сайтах. Якщо оплатити товар на сайті-двійнику, можна автоматично потрапити в пастку шахраїв. Інтернет-магазини можуть пропонувати товари, яких в них немає, або вони в неналежному стані. Якщо є необхідність скористатися послугами невідомого інтернет-магазину, варто купувати товари з післяплатою.

Фото: Біженцям слід стерегтися карманних злодіїв (gettyimages.com)

Махінації з працевлаштуванням

Одним із найпоширеніших видів шахрайства є розміщення оголошень про роботу. На сайтах зазвичай пропонують виконувати легку роботу за помірну оплату. Часто шахраї розміщують оголошення з вигаданими посадами, легкою роботою та високою погодинною оплатою. Також можуть пропонувати швидке кар’єрне зростання без освіти та навичок.

Насторожити має швидка відповідь на заявку та співбесіда з мінімальною кількістю запитань.

Варто з'ясувати, чи існує компанія. Необхідну інформацію можна знайти в соц мережах або через пошукові системи. Також можна звернутися до місцевого Джобцентру або офіційних агенцій з працевлаштуванню та дізнатися більш детальніше про майбутнього працедавця.

Фото: Джобцентр у Німеччині (gettyimages.com)

Шахрайство при пошуку житла

Незнання мови ускладнює ситуацію з пошуком житла. Насторожити має прохання надіслати перед зустріччю завдаток чи фото з паспортом. Натомість "орендодавець" надсилає своє фото з паспортом у руках. Втім, після переказу грошей шахрай часто зникає. Тому біженців попереджають, що до підписання договору завдатків не можна відправляти.

Ознаки шахрайства: на що звернути увагу

Хоча схеми обману весь час змінюються, підозри мають викликати такі ознаки:

Занадто вигідні умови праці. Варто вивчити середній рівень оплати праці. Реальні роботодавці пропонують середньоринкову оплату, а ось обіцянки високої зарплати можуть бути ознакою шахрайства.

Підозріла адреса електронної пошти роботодавця. Треба перевіряти контакти на офіційному сайті компанії. Бувають відмінності зі сторонніми символами. Наприклад: "indeed.com" замість "Indeed.com". Інша тактика полягає у використанні назви компанії в електронній пошті, наприклад: "indeed@gmail.com" чи "indeed@yahoo.com".

Відразу просять надати конфіденційну інформацію (серію та номер паспорту, водійського посвідчення або ідентифікаційного коду). Також не можна повідомляти номер свого банківського рахунку або кредитної картки, не надсилати в чат або електронною поштою конфіденційну особисту інформацію.

Насторожити має, якщо у підприємства або майбутнього роботодавця відсутня фізична адреса або контактні дані на сайті компанії. Важливо перевіряти адресу підприємства – може виявитися, що це житловий будинок чи пустир.

Яких правил безпеки в інтернеті слід дотримуватися

Для того, щоб вберегтися від обману та не втратити кошти, слід дотримуватися таких правил:

Не вказувати персональні дані на неперевірених сайтах;

Не вводити дані банківських карток (термін дії та CVV-код);

Перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту, чи відповідають вони офіційним сторінкам компаній;

Не здійснювати оплат при отриманні не зрозумілих листів чи повідомлень;

Не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах;

Не робити оплат при працевлашуванні.

У випадку, якщо є підозра на шахрайство, варто звернутися до центрів допомоги біженцям та в місцеві правоохоронні органи. Також треба зателефонувати на лінію екстреної допомоги в ЄС: 112.

Фото: Не варто вводити дані банківських карток на підозрілих сайтах (unsplash.com)

Також варто зберегти номери телефонів громадських та волонтерських організацій, які допомагають біженцям в Німеччині, куди можна звернутися за безкоштовною юридичною допомогою.

Нагадаємо, ми писали про головні помилки при пошуку роботи за кордоном.

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