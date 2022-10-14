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Вперше в історії. Авіакомпанія Wizz Air запускає рейси в Узбекистан

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П'ятниця 14 жовтня 2022 16:12
Вперше в історії. Авіакомпанія Wizz Air запускає рейси в Узбекистан Фото: Рейси Wizz Air у Самарканд (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіакомпанія Wizz Air вперше полетить в Узбекистан – новий маршрут з’єднає столицю ОАЕ Абу-Дабі із містом Самарканд.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на профільне видання avianews.com.

Зазначається, що за новим маршрутом рейси виконуватиме еміратський підрозділ Wizz Air Abu Dhabi на нових літаках Airbus A321neo, які розраховані на 239 пасажирів.

Польоти заплановані із 13 грудня 2022 року. Вони будуть виконуватися двічі на тиждень, повідомила прес-служба Wizz Air.

Досі традиційні бюджетні авіакомпанії взагалі не літали в Узбекистан. Країна обмежувала доступ на ринок іноземних авіаперевізників, щоб підтримати державну авіакомпанію Uzbekistan Airways.

Ситуація змінилась після того, як держава передала управління аеропортом Самарканда приватній компанії з іноземними інвестиціями Air Marakanda.

Із 1 жовтня 2022 уряд зняв обмеження на кількість рейсів та маршрутів для іноземних авіакомпаній при польотах в Самарканд, щоб стимулювати розвиток цього авіапідприємства.

Вперше в історії. Авіакомпанія Wizz Air запускає рейси в Узбекистан

Фото: Історичний центр в Самарканді (pixabay.com)

Місця на новому маршруті Wizz Air можуть заповнюватися туристами, які захочуть відвідати Самарканд, також частину пасажиропотоку можуть скласти трудові мігранти, що будуть літати в ОАЕ.

Із 2001 року історичний центр Самарканда внесений у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Через місто проходив історичний Шовковий шлях, по якому везли товари з Китаю в регіон Середземномор’я.

Нагадаємо, ми писали, що аеропорт Амстердама платитиме по 350 євро за ануляцію квитків.

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