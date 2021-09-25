Вопреки ожиданиям. Курортная страна откладывает открытие крупных городов для туристов
В Таиланде далеко не везде достигли достаточного уровня вакцинации
Таиланд пока не откроется для туристов в полной мере, сообщает издание Times of India.
Согласно последним сообщениям, Таиланд откладывает планы по открытию Бангкока и других крупных городов для иностранцев до ноября. Этот шаг был сделан в результате того, что показатели по вакцинации COVID не достигли поставленных целей. Об этом изданию рассказал высокопоставленный чиновник, которому известно о таких планах.
Ранее сообщалось, что Таиланд планирует вновь открыть и принять вакцинированных путешественников без карантина в крупных популярных городах, таких как Хуахин, Бангкок, Чиангмай, в октябре.
В стране заявляли, что это крайне необходимо для возрождения туристического сектора страны. Вместе с тем глава Управления по туризму Таиланда (TAT) Ютасак Супасорн сообщил, что указанные целевые города еще не достигли 70-процентного уровня вакцинации, поэтому было решено перенести открытие на ноябрь.
Фото: Чиангмай оказался в числе мост Таиланда, которые не откроются в октябре (unsplash.com/cheese-yang)
Между тем премьер-министр страны Прают Чан-о-ча недавно пообещал, что они приложат все усилия, чтобы ускорить вакцинацию.
К настоящему времени около 44% жителей Бангкока получили обе дозы вакцины COVID, и в целом удалось вакцинировать 22% людей, живущих в стране (всего населения Таиланда сегодня составляет около 72 миллионов человек).
Пхукет уже открыт для путешественников
Курортный остров Пхукет открыт еще с 1 июля для тех туристов, которые прошли вакцинацию от COVID. В стране ожидают, что так модель так называемой "песочнице Пхукета" позволит возобновить туристические потоки, поскольку позволяет вакцинированным иностранцам посещать его без карантина.
Отрицательный тест позволит туристам свободно передвигаться по острову, а положительный означает немедленную госпитализацию.
Отметим, ранее в популярной курортной стране отреагировали на критику после скандального заявления чиновника.
Также сообщалось, что Вьетнам открывает остров Фукок в октябре.