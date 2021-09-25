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Вопреки ожиданиям. Курортная страна откладывает открытие крупных городов для туристов

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Суббота 25 сентября 2021 13:10
Вопреки ожиданиям. Курортная страна откладывает открытие крупных городов для туристов Фото: Бангкок, Таиланд (unsplash.com/miltiadis-fragkidis)
Автор: Катерина Гончарова

В Таиланде далеко не везде достигли достаточного уровня вакцинации

Таиланд пока не откроется для туристов в полной мере, сообщает издание Times of India.

Согласно последним сообщениям, Таиланд откладывает планы по открытию Бангкока и других крупных городов для иностранцев до ноября. Этот шаг был сделан в результате того, что показатели по вакцинации COVID не достигли поставленных целей. Об этом изданию рассказал высокопоставленный чиновник, которому известно о таких планах.

Ранее сообщалось, что Таиланд планирует вновь открыть и принять вакцинированных путешественников без карантина в крупных популярных городах, таких как Хуахин, Бангкок, Чиангмай, в октябре.

В стране заявляли, что это крайне необходимо для возрождения туристического сектора страны. Вместе с тем глава Управления по туризму Таиланда (TAT) Ютасак Супасорн сообщил, что указанные целевые города еще не достигли 70-процентного уровня вакцинации, поэтому было решено перенести открытие на ноябрь.

Вопреки ожиданиям. Курортная страна откладывает открытие крупных городов для туристов

Фото: Чиангмай оказался в числе мост Таиланда, которые не откроются в октябре (unsplash.com/cheese-yang)

Между тем премьер-министр страны Прают Чан-о-ча недавно пообещал, что они приложат все усилия, чтобы ускорить вакцинацию.

К настоящему времени около 44% жителей Бангкока получили обе дозы вакцины COVID, и в целом удалось вакцинировать 22% людей, живущих в стране (всего населения Таиланда сегодня составляет около 72 миллионов человек).

Пхукет уже открыт для путешественников

Курортный остров Пхукет открыт еще с 1 июля для тех туристов, которые прошли вакцинацию от COVID. В стране ожидают, что так модель так называемой "песочнице Пхукета" позволит возобновить туристические потоки, поскольку позволяет вакцинированным иностранцам посещать его без карантина.

Отрицательный тест позволит туристам свободно передвигаться по острову, а положительный означает немедленную госпитализацию.

Отметим, ранее в популярной курортной стране отреагировали на критику после скандального заявления чиновника.

Также сообщалось, что Вьетнам открывает остров Фукок в октябре.

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