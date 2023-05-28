Виїзд чоловіків за кордон під час війни. Які документи потрібні: пояснення юриста

В Україні діє воєнний стан, і виїзд чоловіків призовного віку від 18 до 60 років обмежений. Але є деякі винятки.

Один із законних способів легально покинути територію України – супровід родича з інвалідністю. У коментарі для TRAVEL РБК-Україна помічник юриста Stron Legal Services Марія Руденко пояснила, які документи для цього потрібні.

Супровід людини з інвалідністю: всі правила виїзду

Документи, які треба мати з собою при перетині кордону можуть відрізнятись залежно від того, до якої категорії належить особа, яку супроводжують, каже Марія Руденко. Ці документи можна поділити на дві категорії:

ті, які підтверджують зв’язок чоловіка призовного віку з особою, яку він супроводжує;

ті, які підтверджують інвалідність особи, яка супроводжується.

Перетинати державний кордон мають право:

Чоловіки, у яких дружина має інвалідність. У такому разі необхідно підготувати наступні документи, які підтверджують:

родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про шлюб);

інвалідність (наприклад, пенсійне посвідчення, що містить інформацію про групу та причину інвалідності, довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності).

Чоловіки, у кого хтось батьків або батьків дружини має інвалідність I чи II групи. У цій ситуації також необхідні документи, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність. Також треба мати з собою документи, що підтверджують спільне проживання чоловіка призовного віку та особи, яку він супроводжує. У такому випадку:

задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) повинно збігатись із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування)батьків чи батьків дружини або

повинен бути наявний акт встановлення факту здійснення догляду за одним зі своїх батьків чи батьків дружини або:

треба мати з собою документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують їх для виїзду за межі України. Вимагаються такі документи:

документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документи, що підтверджують інвалідність;

акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю I чи II групи.

Фото: Для виїзду за кордон чоловіка, який супроводжує людину з інвалідністю, потрібні документи, які підтверджують родинні зв'язки (Getty Images)

Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Вони повинні пред’явити наступні документи:

свідоцтво про народження дитини або документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями);

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено статус “дитина з інвалідністю”, або довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю.

Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи. Потрібні наступні документи:

свідоцтво про її народження;

документи, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчені копії).

Особи, які потребують постійного догляду, – у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені). У такому разі необхідні такі документи:

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами;

документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді та акт встановлення факту здійснення догляду.

Опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, – один з повнолітніх членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення (рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки). Потрібні такі документи:

рішення про призначення опікуна над такою особою;

коли опікуна такій особі не призначено, - документи, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність (їх нотаріально засвідчені копії).

Особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування й отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, – у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу.

Треба підготувати:

наказ директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України;

документи, що підтверджують інвалідність.

Фото: Чоловіки зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на тих, кого вони супроводжували (Getty Images)

"Також законодавство дозволяє супровід за кордон дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги", – пояснює помічник юриста Stron Legal Services.

Такий супровід здійснюється матір’ю та/або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід. Встановлення інвалідності у такому разі не вимагається. Потрібні такі документи:

Довідка про отримання державної допомоги на таку дитину, видану структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради або документ, виданий лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ;

Документи, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та/або батьком), або документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками).

"Чоловіки призовного віку, які супроводжують дружину з інвалідністю, батьків чи батьків дружини (чоловіка) з осіб з інвалідністю I чи II групи, осіб з інвалідністю I чи II групи, за якими здійснюють постійний догляд, дитину з інвалідністю до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи, опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, можуть здійснювати виїзд за межі України самостійно без вищезазначених осіб", – звертає увагу фахівець.

Для цього потрібні:

довідки про перебування таких осіб на консульському обліку;

вищезазначені документи, які дають право на виїзд.

Зверніть увагу. Такі чоловіки зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України людей, яких вони супроводжували.

Раніше повідомлялося, як отримати відстрочку від служби під час воєнного стану.

Також юрист назвав пільгові категорії чоловіків, які можуть виїздити за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.