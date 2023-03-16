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Виселення з 1 квітня. Чому біженці в Ірландії можуть опинитися без житла

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Четвер 16 березня 2023 15:19
Виселення з 1 квітня. Чому біженці в Ірландії можуть опинитися без житла Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії відзначається рекордний дефіцит житла – у країні не вистачає 250 тисяч помешкань. Криза поширюється на біженців із України та інших країн.

Наступного місяця без даху над головою можуть опинитися тисячі мешканців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням Financial Times.

У жовтні 2022 року в Ірландії було запроваджено заборону, щоб орендодавці не виселяли орендарів під час кризи вартості життя. Міністри розглядали це як тимчасовий захід. Скасування правила з 1 квітня має захистити орендодавців, які зіткнулися із заборгованістю з орендної плати або хотіли б продати свою власність.

Це означає, що тисячі людей в Ірландії зіткнуться з перспективою виселення наступного місяця, що посилить житлову кризу, яка поширилася на біженців та прохачів притулку в країні.

"Зараз ми розміщуємо 58 тисяч українців та 20 тисяч людей під міжнародним захистом. Існує реальний тиск на житло", – сказав міністр інтеграції Родерік О'Горман.

Експерти та орендарі кажуть, що хвиля виселень чинитиме тиск на служби екстреної допомоги, які вже знаходяться на межі.

Згідно з останніми даними, наприкінці січня притулку потребували 11 754 особи, майже третина з яких – діти. На думку опозиційних політиків, цього року можуть бути виселені 10 000 осіб.

Наразі деякі власники готелів розглядають можливість здачі в оренду приміщень, які уряд орендував для розміщення українських біженців. Деякі готелі можуть заробити більше у пік туристичного сезону, який розпочнеться наступного місяця.

У зв'язку із кризою Ірландія у соцмережах закликала біженців не приїжджати. Цього місяця прибуло приблизно на 2000 українських біженців менше, ніж у грудні. Такий спад прибуттів – один із найбільших у ЄС.

Виселення з 1 квітня. Чому біженці в Ірландії можуть опинитися без житлаФото: Українські біженці протестують проти виселення з готелю (facebook.com/killarneyadvertiser)

Проте гірша ситуація із прохачами притулку не українського походження. Міністру інтеграції довелося звернутися до колег з проханням знайти центри спорту, мистецтва, конференцій та студентського дозвілля, а також будь-які інші зали, де можна було б розмістити розкладачки, матраци, спальні мішки. Десятки біженців нещодавно переселили до наметів.

Минулого року Ірландія отримала рекордну кількість заяв про надання міжнародного притулку – 13 651. У січні кількість заяв про міжнародний захист, включаючи людей з Алжиру, Нігерії, Грузії, Сомалі та Зімбабве, збільшилася на 234% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців готові повернутися із Польщі найближчим часом.

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