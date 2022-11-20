Шедеври готики та зимових озер. Гід найцікавішими локаціями півдня Німеччини

Льодовикове озеро, місто-курорт та замок королівської родини – що подивитися у мальовничому вічнозеленому районі.

На південному заході Німеччини знаходиться великий лісовий район із вічнозеленими деревами, який називається Шварцвальд – "чорний ліс" у перекладі з німецької. Розташований уздовж долини Рейну, ліс отримав свою назву від крон ялин, які тут широко розповсюджені.

Вражаючий гірський масив у Баден-Вюртемберзі розтягнувся на 6009 квадратних кілометрів. Тут є безліч невеликих містечок, архітектурних пам'яток і природних локацій, які можна досліджувати протягом тижнів. Велосипедом, машиною, поїздом або пішки.

"Якщо казка на ніч має зображати темний ліс з покровом ялин, фахверкові будинки, стародавні замки, луки, мальовничі долини й вишукані водоспади, Шварцвальд у Німеччині перетворює цю вигадку на реальність", — пишуть у путівниках про цей регіон.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що можна подивитися у Шварцвальді та його околицях.

Льодовикове озеро Шварцвальда

Одне з найпопулярніших місць у Європі, особливо для подорожей з дітьми, — льодовикове озеро Тітізеє. Воно розташоване приблизно за дві години їзди від Страсбурга і за 90 хвилин їзди від Базеля, пише видання The Travel.

Льодовиковими називають озера, які виникли в заглибинах поверхонь, пов'язаних із діяльністю льодовиків. Особливим Тітзеє робить чарівний колір, утворений льодовиком Фельдберга в епоху плейстоцену.

Влітку це ідеальне місце для прогулянок, під час яких можна споглядати природу. А взимку замерзле озеро стає майданчиком для катання дітей на ковзанах. Околиці озера відомі тим, що місцеві майстри роблять годинник із зозулею Ground Zero. Є майстерні та різьбярі по дереву – вироби можна купити у самих виробників. Тут також у відповідну погоду доступне катання на човнах.

Фото: Тітзеє - озеро в південному Шварцвальді (wikipedia.org)

Місто Бад-Вільдбад. Спа-центри з 650-річною історією

У місті Бад-Вільдбад за годину їзди від Штутгарта — безліч стежок, пішохідних доріжок і чудових видів. Тут можна годинами гуляти серед ялинок у лісі.

Тут є маршрут, що веде до вершини одного високого дерева, пішохідний підвісний міст, так звана казкова стежка та парк гірських велосипедів. Це найвідоміші локації для дозвілля у місті.

Крім того, тут є траси для бігових лиж, траси для прогулянок на снігоступах і два гірськолижні витяги. Місто також відоме серед мандрівників спа-центрами та лікувальними центрами, історія яких налічує вже понад 650 років.

Фото: Бад-Вільдбад, відомий як вюртембергський курорт (wikipedia.org, facebook.com/Bad Wildbad Hotel Sonne)

Баден-Баден. Місто-курорт із термальними джерелами

Місто Баден Баден відоме ще з часів Римської імперії. У ньому поєднуються архітектура Прекрасної доби та розкіш Старого Світу. Завдяки 12 відомим термальним джерелам, що тут знаходяться, місце відоме своїми спа-центрами та готелями з акцентом на оздоровлення.

Тут можна відвідати будинок Брамса, що колись належав класичному музикантові Йоганнесу Брамсу, знаменитий середньовічний замок Хоенбаден, оточений захоплюючими краєвидами на долину Рейна, район Бадевієртель.

Фото: Баден Баден у різні пори року (wikipedia.org)

Стародавній королівський замок Гогенцоллерн

Історія замку Гогенцоллерн, що належить швабському королівському дому Гогенцоллернів, налічує близько 155 років. У цьому замку на вершині пагорба в оточенні Шварцвальда зберігаються коштовності, знаходяться унікальна колекція творів мистецтва, кінотеатр просто неба та власна пивоварня.

Фото: На території замку Гогенцоллерн (wikipedia.org)

Фото: Вид з оглядового майданчика замку (wikipedia.org)

Години роботи: з 10:00 до 17:30 цілий рік.

Найближча станція: Хехінген.

Як дістатися: автобусом або таксі від вокзалу Хехінгена. Можна зупинитись поряд у будинку на колесах, орендувавши його всього за 4 євро за ніч.

Фото: Панорама величного лісу біля замку Гогенцоллерн (unsplash.com, wikipedia.org)

Фрайбург-им-Брайсгау та Шильтах. Шедеври німецької архітектури

Місто Фрайбург-ім-Брайсгау — один із шедеврів готичної архітектури, побудований між 13 та 16 століттями. Вітражі у проходах та величні деталі архітектури – родзинки місцевого замку.

У місті є багато інших визначних пам'яток, в тому числі площа Мунстерплац з її стародавніми будинками, старий Мартінстор, ворота Святого Мартіна, Швабентор 13-го століття з настінними розписами та діорамами, церква Святого Мартіна з неймовірними інтер'єрами та монастирями.

Фото: Фрайбург-ім-Брайсгау (wikipedia.org)

Шильтах також вважається одним із найкрасивіших міст Шварцвальда, оточенийм лісами та розташованим на злитті трьох річок. Завдяки розташуванню на березі річки це ідеальний центр Шварцвальда для сплаву на воді.

Туристичний центр міста – трикутна Ринкова площа, оточена переважно фахверковими будинками – Фахверк перекладається з німецької як каркасна конструкція. Цей стиль зародився в Німеччині у XV столітті, а потім поширився по всій Європі. Унікальність цього стилю полягає в балках, на яких стоїть вся конструкція будівлі.

Фото: Місто Шильтах у Німеччині (wikipedia.org)

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