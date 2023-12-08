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Українців в Ірландії поселять у відомій історичній будівлі: деталі

П'ятниця 08 грудня 2023 14:01
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Українців в Ірландії поселять у відомій історичній будівлі: деталі Фото: Монастир у Кілларні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Житло для українських біженців в Ірландії все частіше надають в історичних будівлях. Найближчим часом українців мають заселити у ще один такий об'єкт – колишній монастир у місті Кілларні.

Дах над головою у будівлі середини 19 століття отримають близько 100 втікачів від війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на independent.ie.

Колишній жіночий монастир перетворюють на центр для українських біженців. Будівля на початку року викупили за 3 млн євро. Зараз у ній тривають будівельні роботи.

Триповерхова будівля монастиря з каплицею має 26 спалень, вітальню, їдальню, кухню, допоміжні приміщення.

Останні тижні місцеві жителі протестували проти відкриття нового центру для біженців з різних країн в іншому місці міста. Як аргумент звучало, що місто Кілларні вже переповнене людьми, які шукають прихисток.

У Департаменті інтеграції повідомили, що отримали пропозицію щодо розміщення українців із тимчасовим захистом у будівлі колишнього монастиря. Точна дата заселення туди українців поки невідома.

Ірландія зараз приймає понад 99 730 осіб, які шукають притулок. Із них 73 735 людей – українці із тимчасовим захистом, майже 26 тисяч – біженці з інших країн, які просять про міжнародний захист.

Уряд Ірландії планує розміщувати тисячі українських біженців у модульних будинках, зведених приватними забудовниками. Це буде першим кроком до переселення українців із готелів у довготермінове житло.

Ірландія продовжує знаходити варіанти розміщення українських біженців попри кризу житла у країні. Один із таких – історичний будинок на 58 спалень у графстві Оффалі.

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