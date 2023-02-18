Українці готові повертатися додому з Європи для відбудови країни, – експерти

Країни ЄС змагаються за залучення українських працівників Українці, які приїжджають до країн ЄС після вторгнення Росії, можуть заповнити значні прогалини на національних ринках праці. Але роботодавці заявляють, що багато українців вже готові повертатися додому, щоб відбудовувати країну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euraсtiv.

Біженці з Польщі та Чехії їдуть працювати в інші країни

Близько 4,8 млн осіб з України отримали тимчасовий захист в ЄС: він надає їм доступ до ринків праці країн ЄС. Крім того, в Європі до вторгнення РФ було близько 1,5 мільйона українців. Великий приплив людей з України розглядався як величезна можливість для держав, які зараз стикаються з нестачею робочої сили, пише видання. Особливо така ситуація виникла у Польщі, Словаччині та Чехії.

"Потік біженців з України після 24 лютого 2022 року, безумовно, став шансом заповнити кадрові прогалини для компаній, які намагаються знайти працівників із відповідними компетенціями", – відзначила Надія Куртієва, старший спеціаліст із працевлаштування бізнес-групи Polish Confederation Lewiatan.

Більшість біженців працевлаштувалися у сферах виробництва, громадського харчування, послуг, ІТ та зв’язку. Українських працівників – як новоприбулих, так і тих, хто приїхав до країни до війни – цінують польські компанії.

"Проблема, однак, може полягати в тому, що Польща також має конкурувати за українських працівників з іншими країнами ЄС, такими як Німеччина", – сказав Шимон Вітковський, експерт Департаменту права та законодавства Польської спілки підприємців і роботодавців (ZPP), сказав.

У Словаччині також кажуть, що українці переїздять від них в інші країни. За словами Катаріни Тешли, PR-менеджера порталу працевлаштування Kariéra.sk, українці допомогли словацькому ринку праці, заповнивши робочі місця, які словакам не були цікаві. Це особливо відчутно в секторі готельно-ресторанного бізнесу, де компанії боролися з нестачею працівників після пандемії.

Фото: Українці часто переїздять з Чехії, Польщі та Словаччини в пошуках вищих зарплат (unsplash.com)

Також українці знайшли роботу в логістиці, будівництві чи виробництві. Але більш кваліфіковані працівники часто не залишаються в Словаччині, а лише проїжджають через країну, шукаючи кар’єру в західних країнах ЄС.

Українці можуть працювати лише там, де подали документи на отримання статусу тимчасового захисту, і не мають виїжджати в іншу країну, але насправді ситуація інша. За словами Зузани Руміз із ManpowerGroup Slovakia, українці здебільшого виїжджають до Німеччини, де також не вистачає працівників на виробництві чи будівництві.

Важливо відбудовувати Україну та розвивати економіку після війни

При цьому не всі країни стурбовані потенційною втратою української робочої сили. На загальному рівні біженці з України не є відповіддю на брак робочої сили у Фінляндії, заявили в Міністерстві економіки та зайнятості Фінляндії, визнавши, що їхній внесок був великою допомогою для багатьох компаній. Можливе повернення українців додому наразі не є проблемою для роботодавців, повідомили у міністерстві.

Економікам країн ЄС допомагає перебування українців, але важливо, щоб вони також допомагали своїй країні, постраждалій від війни, кажуть експерти.

За словами європейських роботодавців, багато українців вже хочуть повертатися додому, щоб відбудовувати країну. В багатьох державах, які прихистили українців, чекають, що немало біженців повернуться додому і долучаться до українського ринку праці, щоб відновлювати економіку, постраждалу від війни. Це вкрай важливо для держави, яка виснажена війною.

Відзначимо, далеко не всюди у ЄС українцям пропонують кваліфіковану працю за їхньою спеціальністю. Українська блогер Наталія Будянська пропрацювала у Словаччині на низькооплачуваній роботі та повернулася додому. Про свій досвід вона розповіла РБК-Україна.

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