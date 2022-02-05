Сверхскоростной экспресс: чем удивляет туристов самая глубокая в мире станция железной дороги

Badaling Great Wall под Великой Китайской стеной называют чудом инженерной мысли

В Пекине запустили первый в мире самоуправляемый сверхскоростной пассажирский экспресс, сообщает CNN Travel.

Поезд проходит через еще одно чудо инженерной мысли — станцию ​​​​Badaling Great Wall. Самая глубокая высокоскоростная железнодорожная станция в мире, которая также является туристической локацией.

Непростая задача для инженеров. Как устроена Badaling Great Wall

Линии новой дороги рассчитаны на движение по ним поездов со скоростью до 350 км/час, таким образом пассажиры смогут доехать от Северного вокзала в Пекине до олимпийских объектов в Чжанцзякоу всего за 50 минут.

Построенная в 2019 году, станция находится в районе Бадалин, возле одной из частей из величайших в мире древних чудес — Великой Китайской стены. Чтобы защитить культурный памятник от структурных повреждений, железнодорожная ветка и станция были проложены глубоко под землей.

Фото: Великая Китайская стена (unsplash.com/diego-jimenez)

Строительство такой сложной станции стала непростой задачей для инженеров. Они использовали электронный детонатор, чтобы точно рассчитать время взрыва с точностью до миллисекунды. Эта технология была впервые использована в Китае и позволила рабочим поддерживать скорость вибрации ниже 0,2 сантиметра в секунду.

Станция включает 12-километровую систему туннелей под объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Начиная с 2016 года строительство тоннеля и станции заняло около трех лет.

На станции есть три разных этажа для прибытия и отправки поездов. Сооружение, расположенное на глубине 102 метра под землей и занимающее площадь более 36 000 квадратных метров, считается самой глубокой и самой большой в мире подземной высокоскоростной железнодорожной станцией.

Фото: Станция Badaling Great Wall в Пекине (en.wikipedia.org)

Станция находится в нескольких минутах от станции канатной дороги Great Wall и примерно в 800 метрах от начала Великой китайской стены до Бадалин. Здесь также находится второй по длине эскалатор в Китае, длина которого составляет 88 метров, а высота — 42 метра.

Из-за большого расстояния до платформы поезда ворота станции закрываются для пассажиров за 12 минут до отправления последнего поезда вместо обычных пяти минут на других станциях в Китае. Это сделано для того, чтобы у пассажиров было достаточно времени, чтобы успеть путь через большую станцию.

Фото: На станции Badaling Great Wall есть три разных этажа для прибытия и отправки поездов (en.wikipedia.org)

Самый популярный у туристов отрезок Великой Китайской стены

Бадалин — наиболее посещаемый туристами отрезок Великой Китайской стены, пролегающий в 75 километров к северо-западу от Пекина и соединённый с ним автобусным экспрессом, а после Пекинской Олимпиады-2008 — и железнодорожным экспрессом.

Построен во время империи Мин (1368-1644), тщательно отреставрирован при Мао Цзэдуне, а в 1957 году первым из участков Великой стены открыт для свободного посещения всеми желающими. Каждый год сюда приезжают миллионы туристов.

С 1 июня 2019 года на посещение участка Великой Китайской стены Бадалин можно будет бронировать билеты онлайн за неделю до экскурсии. Это займёт всего минуту и при входе необходимо предъявить только удостоверение личности. Однако по правилам количество посетителей в день не должно превышать 65 тыс. человек.

Напомним, ранее мы писали, что в Китае открыли самый длинный подводный автомобильный тоннель.