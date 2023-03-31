Прикордонники Польщі зможуть відстежувати працевлаштування іноземців: деталі

У Польщі прикордонники отримають доступ до бази даних працевлаштованих іноземців та зможуть перевіряти легальність їхнього перебування.

Такі зміни передбачені в законі про іноземців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на in-poland.com.

Прикордонна служба Польщі (Straz Graniczna) отримає доступ до реєстру ZUS (Управління соціального страхування), що дасть можливість перевіряти іноземців з точки зору законності їхніх посвідок на тимчасове проживання.

21 березня президент Польщі підписав зміни до закону про іноземців. Основна частина документа націлена на зміну положень щодо нелегального перебування іноземних громадян: термінів виїзду з країни, оскарження депортації, збільшення максимального терміну заборони на в'їзд.

В законі є також важливий пункт, який стосується всіх іноземців: Прикордонна служба Польщі отримає доступ до бази даних ZUS і даних працевлаштованих мігрантів.

Так прикордонники зможуть бачити інформацію, де працює іноземець, чи сплачують за нього внески у Фонд соціального страхування, дату закінчення роботи та інше.

Це дозволить відстежувати, чи дійсно іноземець почав працювати після отримання дозволу на проживання, яку він має зарплату. З минулого року отримати карту побиту (karta pobytu) – посвідку на тимчасове проживання до 3 років – можна лише при доході на рівні не нижче мінімальної зарплати. З 1 січня 2023 року це 3480 злотих брутто (до відрахувань).

Фото: Легальність працівників конролюватимуть прикордонники (freepik.com)

Раніше цю інформацію ZUS надавав у Прикордонну службу та Державну інспекцію праці (PIP) упродовж 7 днів на запит. Раз на квартал ZUS передавав інформацію про працедавців, які надали роботу хоча б одному іноземцю.

Зазначається, що чимало іноземців після отримання карти побиту порушували закон щодо легального перебування. Наприклад, не працювали у зазначеного працедавця або не залишали країну після звільнення.

З набуттям чинності закону прикордонники зможуть відстежувати такі порушення.

Нагадаємо, ми писали, що зміниться для біженців після отримання "карти побиту" у Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.