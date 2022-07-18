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Появилась еще одна выплата для украинцев. Кто и сколько сможет получить

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 12:57
Появилась еще одна выплата для украинцев. Кто и сколько сможет получить Фото: Помощь семьям в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Помощь оказывают наиболее уязвимым категориям граждан, пострадавших от войны

В Украине появилась возможность получить выплаты от еще одной благотворительной организации. В случае одобрения заявки можно будет получать сроком от 1 до 3 месяцев 2220 гривен на одного человека.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на фонд "Единство" за будущее".

Выплаты проводит запорожский благотворительный фонд при поддержке эстонского совета по делам беженцев, Международного Комитета спасения, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) и Всемирной продовольственной программы. Помощь оказывается наиболее уязвимым категориям граждан, пострадавших от последствий войны.

Кто может получить выплату

Решение о предоставлении финансовой помощи принимают в каждом случае индивидуально. Сначала заявитель должен позвонить в контакт-центр и озвучить необходимые данные. На их основе работник центра оценит каждую ситуацию и примет решение по оказанию помощи.

При принятии решения учитывают несколько факторов. Среди них такие:

  • потеря кормильца в семье;
  • потеря помещения или его значительное разрушение из-за боевых действий;
  • тяжелое состояние здоровья, инвалидность;
  • одинокие мать или отец с несовершеннолетними детьми;
  • малообеспеченные семьи, у которых есть несовершеннолетние дети, новорожденные
  • беременные женщины и женщины, которые кормят новорожденных;
  • люди старшего возраста.

В каких областях работает программа

Сейчас можно обратиться за помощью жителям 15 областей Украины: Донецкой, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской.

Появилась еще одна выплата для украинцев. Кто и сколько сможет получить

Фото: Получить помощь в размере 2220 гривен могут украинцы из 15 областей (Getty Images)

Какую сумму выплачивают

Размер финансовой помощи составляет 2220 гривен на одного человека на срок от 1 до 3-х месяцев (зависит от области проживания заявителя). Максимально помощь могут получать до 5 членов семьи. Выплата будет перечислена на банковский счет, который укажет заявитель.

Как подать заявку на выплату

Подача заявки состоит из трех этапов.

На первом этапе заявитель обращается в контакт-центр по номеру: 067-105-28-03. Контакт-центр работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Обратите внимание, что количество звонков в день достигает 300 000, поэтому на линии возможны задержки. Если желающие получить выплату проживают на оккупированной территории, то запрос можно также отправить, заполнив форму.

Во время разговора надо предоставить ответы на несколько вопросов и уведомить ИНН заявителя. Информация, которую вы предоставили, остается конфиденциальной. У того же консультанта можно получить разрешение на заполнение заявки на втором этапе.

Второй этап – заполнение формы онлайн.

Третий этап – решение о получении выплаты и ожидание платежа. Время обработки заявки составляет около 5-10 дней. Когда заявку подтвердят, выплата поступит на банковский счет лица в течение 14 дней. Следить за статусом заявки можно за ссылкой.

Обратите внимание. Если вы уже получаете помощь от международных организаций, то в финансовой помощи от БФ "Единство" за будущее" вам откажут. В будущем перечень уязвимых категорий и регионов, где можно будет получить помощь, обещают расширить.

Напомним, Германия объявила о дополнительных расходах на украинских беженцев: сколько средств выделят.

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