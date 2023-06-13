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Повертаються додому. В яких країнах ЄС українці частіше відмовляються від захисту

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Вівторок 13 червня 2023 16:22
Повертаються додому. В яких країнах ЄС українці частіше відмовляються від захисту Фото: Українські біженці в Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Майже 4 мільйони українців отримали тимчасовий захист в ЄС з лютого 2022 року. При цьому кількість біженців у Польщі, Естонії, Португалії та Франції зменшується.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Найбільше скорочення у Польщі та Португалії

За даними Євростату, Німеччина надала статус захисту 28% від загальної кількості українців. Це понад 1 мільйон людей. Польща надала статус захисту 995 035 особам – 25% від загальної кількості. Чехія – 331 850 українців, що становить 8%.

В Німеччині, Швеції та Чехії фіксують деяке збільшення біженців.

"Збільшення у Швеції відбулося головним чином через затримку процесу поновлення статусу тимчасового захисту, який завершився в березні 2023 року. Це призвело до того, що кількість зареєстрованих бенефіціарів тимчасового захисту на кінець березня здавалася нижчою, ніж була насправді", – пояснює Євростат.

Повертаються додому. В яких країнах ЄС українці частіше відмовляються від захистуФото: Естонія – одна з країн, де кількість втікачів від війни зменшується (Getty Images)

Водночас у деяких країнах кількість українців з тимчасовим захистом зменшилася. Найбільше скорочення зафіксовано в Польщі – на 4700 людей менше, за нею йдуть Португалія (–2 520), Естонія (–1 885) і Франція (–985).

Станом на квітень 2023 року громадяни України в ЄС становили 98% тих, кому надали тимчасовий захист. Це в основному жінки у віці від 35 до 64 років (48%) та діти (35%). Чоловіки становили менше п’ятої частини від загальної кількості біженців – 18%.

Спершу лідером з прийому біженців була Польща. Тепер на перше місце вийшла Німеччина: більше мільйона людей скористалися статусом тимчасового захисту, тоді як у Польщі ці цифри впали до 989 080.

Відзначимо, за останні місяці Португалію покинули тисячі українських біженців. Португальська імміграційна та прикордонна служба (SEF) зафіксувала, що за останні два місяці кількість біженців з України почала зменшуватися.

Тим часом дві третини українців, які зараз перебувають у Польщі, планують повернутися в Україну.

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