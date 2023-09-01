ua en ru
Пт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведення

П'ятниця 01 вересня 2023 08:30
UA EN RU
Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведення Фото: Багатоквартирний будинок у Польщі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 31 серпня покупці житла на вторинному ринку в Польщі зможуть зекономити гроші. Із цього дня набуває чинності закон, що скасовує 2% податку при купівлі такої нерухомості.

Нововведення стосується людей, які купують квартиру чи дім у Польщі вперше, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Які умови дешевшого придбання житла у Польщі із 31 серпня

Податок на цивільно-правові операції (PCC) поширюється тільки на вторинний ринок нерухомості. Ті, хто купує житло на первинному ринку, не платять цей податок.

Скасування податку при купівлі ненового житла робить квартири і будинки цієї категорії доступнішими. Якщо раніше за таку квартиру вартістю 100 тисяч євро треба було заплатити податок PCC у 2000 євро, то тепер ці гроші залишаються у кишені покупця.

Не платити податок зможуть лише ті, у кого в Польщі не було до цього житлової нерухомості – навіть спадку чи частки у спільній квартирі чи будинку.

Також з 1 січня 2024 року набуде чинності ще одна норма. Податок PCC у 6% запровадять для тих, хто купує 6 і більше квартир в одному будинку чи житловому комплексі. Такі покупці за квартиру у 100 тисяч євро заплатять 6000 євро податку. Це нововведення покликане обмежити спекулятивну скупку нерухомості.

Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведенняФото: Житлова нерухомість у Польщі (unsplash.com)

Скільки коштують квартири у великих містах Польщі

У липні 2023 року ринок нерухомості у Польщі пережив ціновий бум, повідомляв expander.pl. Ціни на квартири у 8 із 17 міст у дослідженні встановили нові рекорди.

Найвищі середні ціни за квадратний метр житла у цих містах в липні 2023 року були такі:

  • Варшава (14 265 злотих або 3191 євро);
  • Краків (12 664 злотих або 2823 євро);
  • Вроцлав (11 279 злотих або 2523 євро).
  • Білосток (8 898 злотих або 1990 євро);
  • Люблін (8 878 злотих або 1986 євро);
  • Торунь (7 997 злотих або 1789 євро);
  • Лодзь (7 903 злотих або 1768 євро);
  • Сосновець (6 480 злотих або 1450 євро);

Експерти прогнозують, що за великого попиту на житло ріст цін до кінця року може сягнути 10%.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують квартири у містах Польщі влітку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Житло
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Брусніцина
Спрощені умови. Чи отримають українські біженці громадянство в Німеччині
Марина Брусніцина
адвокат аутсорсингової компанії Nota Group
Олексій Войцеховський
Стрімке подорожчання. Як змінюються ціни на відпочинок в Карпатах влітку
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Олег Васильєв
Жіночі купе у поїздах "Укрзалізниці". Що треба змінити в роботі сервісу
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Катерина Затулко
Після повернення в Україну треба легалізувати всі документи: про що йдеться
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Всі точки зору