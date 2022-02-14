Без паники и фейков. Туристам рассказали, что делать в случае отмены рейсов

Из-за риска нападения России некоторые страховые компании приостановили действие страховки самолетов

Многих туристов, кто в ближайшие дни собирается отправиться в путешествие, волнует вопрос: "Правда, что небо закрывают и рейсы отменят?".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "УНИАН".

Тревел-эксперт Ирина Заика поделилась с туристами советами, как действовать в подобных ситуациях.

По словам эксперта, ситуация действительно напряженная, но небо не закрывают. Поэтому "не стоит себя накручивать, так как независимо от степени нашей паники, мы никак не влияем на ситуацию".

"Небо не закрывают. Есть, безусловно, напряжение относительно ситуации в Украине и риска нападения России. По этой причине некоторые западные страховые компании приостановили действие страхования самолетов на период нахождения их в воздушном пространстве Украины.

Борта тех авиакомпаний, которые попали под это решение, действительно сейчас отменяют или могут отменить полеты в/из Украины. В данный момент авиакомпании и государство ищут варианты новых финансовых гарантий", - сказала Ирина Заика.

Не распространять дезинформацию. "Главное - безопасность туриста"

Также она добавила, что, несмотря на волнение, нужно успокоиться, ведь "волнение никак не влияет на ситуацию".

"Второе и важное – если ваши туры/вылеты должны состояться в ближайшие дни, не инициируйте их отмену. Ведь пока авиакомпания или туроператор не сообщили вам со своей стороны официально об отмене тура или вылета с предложенными вариантами решения вопроса, отказ с вашей стороны практически по любому договору влечет за собой 100% штраф. Если, конечно, у вас не какой-то супер-тариф на перелет", – подчеркнула она.

По словам эксперта, страховка от невыезда покрывает страховые случаи – болезнь, смерть, несчастный случай, пожар и т.д. Но не покрывает варианты "передумал, не хочу, боюсь".

"Боитесь – оставайтесь дома. Ваше спокойствие и безопасность ведь важнее денег, правда?", – отметила Ирина Заика.

Если на одной чаше весов деньги, а на другой - безопасность, жизнь и здоровье, стоит выбрать второе, считает тревел-эксперт.

Фото: Аэропорт Борисполь (facebook.com/airportboryspil)

"Авиаперелеты – очень серьезное и очень недешевое дело. И никому не интересно просто так отменять рейсы, отказываясь от прибыли и попадать на всяческие компенсации. Но на первом месте всегда стоит безопасность. Поэтому, если ваш вылет отменили из-за соображений безопасности - это хорошая новость".

Также она призвала не читать и не распространять фейки и "предсказания".

"Не читайте все, что начинается со слов "возможно", "предположительно", и так далее. Если уж хотите что-то узнать, ищите первоисточник информации. Сейчас просто оцените, что вы живы, здоровы, что сегодня - прекрасный день. Что даже если возникли проблемы с вашим вылетом, это точно не самое страшное в жизни. И завтра будет новый день. И придет новое решение. А пока - мира всем нам. Это все-таки самое главное", – подчеркнула она.

Напомним, ранее мы писали, про украинские авиакомпании на фоне паники из-за возможного вторжения России могут лишиться большинства самолетов.