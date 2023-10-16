ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оборонні споруди і природа. В Україні з'явиться ще один цікавий туристичний маршрут

Понеділок 16 жовтня 2023 17:45
UA EN RU
Оборонні споруди і природа. В Україні з'явиться ще один цікавий туристичний маршрут Фото: Місця нового маршруту в Ужанському нацпарку (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ужанському нацпарку на Закарпатті з'явиться ще один цікавий пішохідний маршрут. Протяжність нової туристичної стежки буде 8 км.

Мандрівники побачать залишки дев'яти оборонних споруд Лінії Арпада та ознайомляться із різноманіттям флори та фауни, розповідає РБК-Україна з посиланням на сторінку парку.

Ужанський нацпарк включений до переліку зі 170 туристичних магнітів України. Під час війни в парку діють обмеження – доступні маршрут "Ужоцький перевал – село Ужок" та екостежки. Одна з відомих екостежок – "Лінія Арпада". Опорні пункти оборонної системи угорських військ в часи угорської окупації (1939-1944 років) були створені по всьому Карпатському хребті, а також на Закарпатській низовині.

У звуженні долини річки Уж один із таких опорних пунктів повністю перекривав пересування Ужанською долиною. На схилі гори було збудовано дев’ять залізобетонних споруд, серед яких кулеметні ДОТи, артилерійські позиції, сховища для солдатів, складські приміщення.

Товщина стін та перекриття окремих ДОТів досягає 1,5 м. Схили гори вкриті мережею окопів та відкритих стрілецьких позицій.

Фото: Місця нового пішохідного маршруту в Ужанському нацпарку (facebook.com/uzhanskyi)

Характер укріплень засвідчує, що при обороні угорці віддавали перевагу охоронним спорудам. Бойові дії оминули ці укріплення. У післявоєнні роки вони їх пошкодили радянські військові. Тепер руїни залізобетонних споруд оточує дика природа.

Раніше ми розповідали, що в Україні набирає обертів "електронний" туризм. Цифровий туризм передбачає повноцінні мандри у віртуальному світі з відвідуванням локацій за допомогою сучасних технологій.

Раніше ми розповідали, що в Україні з'явиться мапа звитяг і пам'яті українського народу. Знакові місця згодом облаштують меморіалами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Нечеснюк
Виплати для ВПО. Хто тепер має право на допомогу від держави за новими правилами
Олена Нечеснюк
юристка з питань ВПО БФ "Право на захист"
Віктор Шатров
Басейни і спа. Скільки коштує відпочинок на термальних водах Закарпаття восени
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Олег Васильєв
Розклад на осінь. Як доїхати до Варшави і Хелма з України: поради
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олексій Войцеховський
Справжнє серце Гуцульщини. У скільки обійдеться відпочинок в Верховині восени
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Всі точки зору