Оборонні споруди і природа. В Україні з'явиться ще один цікавий туристичний маршрут

В Ужанському нацпарку на Закарпатті з'явиться ще один цікавий пішохідний маршрут. Протяжність нової туристичної стежки буде 8 км.

Мандрівники побачать залишки дев'яти оборонних споруд Лінії Арпада та ознайомляться із різноманіттям флори та фауни, розповідає РБК-Україна з посиланням на сторінку парку.

Ужанський нацпарк включений до переліку зі 170 туристичних магнітів України. Під час війни в парку діють обмеження – доступні маршрут "Ужоцький перевал – село Ужок" та екостежки. Одна з відомих екостежок – "Лінія Арпада". Опорні пункти оборонної системи угорських військ в часи угорської окупації (1939-1944 років) були створені по всьому Карпатському хребті, а також на Закарпатській низовині.

У звуженні долини річки Уж один із таких опорних пунктів повністю перекривав пересування Ужанською долиною. На схилі гори було збудовано дев’ять залізобетонних споруд, серед яких кулеметні ДОТи, артилерійські позиції, сховища для солдатів, складські приміщення.

Товщина стін та перекриття окремих ДОТів досягає 1,5 м. Схили гори вкриті мережею окопів та відкритих стрілецьких позицій.

Фото: Місця нового пішохідного маршруту в Ужанському нацпарку (facebook.com/uzhanskyi)

Характер укріплень засвідчує, що при обороні угорці віддавали перевагу охоронним спорудам. Бойові дії оминули ці укріплення. У післявоєнні роки вони їх пошкодили радянські військові. Тепер руїни залізобетонних споруд оточує дика природа.

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