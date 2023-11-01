Все менше обмежень. Як вирішити питання з житлом в Україні з-за кордону

Фото: Як вирішити питання з житлом в Україні дистанційно (колаж РБК-Україна)

Все більше питань по нерухомості в Україні останнім часом стало можливим вирішити дистанційно. Це набагато зручніше зокрема тим, хто зараз вимушено перебуває за кордоном.

Якщо треба вступити у спадщину або виконати інші пов'язані з оформленням права власності на житло, це можна зробити за довіреністю.

У коментарі РБК-Україна юрист компанії "Місечко та Партнери" Наталія Назарко пояснила, як вирішити питання з правом власності на рухоме або нерухоме майно в Україні громадянам за кордоном.

Які обмеження все ще діють на ринку нерухомості

Торік з початком повномасштабної війни в Україні Кабінет Міністрів України своєю Постановою №164 від 28.02.2022 року "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" фактично зупинив ринок нерухомості, каже Наталія Назарко.

Така ситуація тривала до квітня, а саме – до прийняття Кабміном Постанови №480 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану".

Цією постановою фактично заново запустили ринок нерухомості, однак з певними обмеженнями.

"Починаючи з квітня місяця і до сьогодні обмежень стає все менше. Інша справа що ринок нерухомості далекий від довоєнних показників", – зауважує співрозмовниця.

Фото: Щоб вирішити питання з правом власності на житло, знаходячись за кордоном, можна написати довіреність на людину в Україні (Getty Images)

На сьогодні наявні лише наступні обмеження щодо угод з нерухомим майном:

забороняється нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача нерухомого майна;

забороняється нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна на підставі довіреності, з дня видачі якої минуло більше одного місяця (понад два місяці, якщо її посвідчено консульською установою України за кордоном або відповідно до законодавства іноземної держави; але дозволяється за умови отримання нотаріусом заяви довірителя про підтвердження дії довіреності, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом, консульською установою України або відповідно до законодавства іноземної держави.

Як вирішити питання з житлом з-за кордону і що для цього треба

Вирішити питання, наприклад, з правом власності на нерухоме майно тим, хто перебуває за кордоном, можна дистанційно. Для цього треба надати доручення людині, яка знаходиться в Україні.

Таке доручення може бути видане як в консульській установі й засвідчене іноземним нотаріусом, каже юрист.

"Посвідчення довіреностей консульством за кордоном України відбувається в порядку та за правилами законодавства України, і що важливо, українською мовою. Воно не потребує легалізації, а лише внесення до державного реєстру довіреностей", – додає вона.

Водночас довіреності, які посвідчуються нотаріусами іноземної держави посвідчуються за законодавством іноземної держави та потребують перекладу на українську мову та легалізації, в тому числі шляхом проставлення Апостилю.

Фото: Людині за кордоном треба записатися на прийом до консульської установи для посвідчення довіреності на право розпорядження нерухомим майном в Україні (dn.gov.ua)

Як відбувається перехід (відчуження) фізичній особі прав власності на об'єкти нерухомого або рухомого майна під час війни, коли ви знаходитесь за кордоном?

За словами юриста, алгоритм дій має бути такий:

Потрібно записатися на прийом до консульської установи для посвідчення довіреності на право розпорядження нерухомим майном в Україні. Після посвідчення такої довіреності надіслати її повіреному в Україну для подальшого внесення довіреності до реєстру довіреностей. Повірений на підставі довіреності протягом двох місяців має право укласти договір щодо відчуження майна, що належить довірителю.

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