Маски та двоярусні ліжка. Як живуть українці в берлінському аеропорту Тегель

Прийом біженців у колишньому аеропорті Тегель в Берліні продовжать і в 2024 році. Зараз там облаштоване тимчасове житло у терміналах та наметах на злітному полі.

Наразі зайнято більше половини місць, але планується розширити зони дозвілля. У яких умовах живуть українці в цьому пункті прийому, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Прихисток у Берліні вже отримали 85 тисяч біженців з України. Оскільки вільного соціального житла практично не залишилося, влада планує створити 10 тисяч додаткових місць у тимчасовому житлі: таборах і наметах, включно із злітною смугою колишнього аеропорту Тегель.

Втікачів від війни розміщують в терміналі С і тимчасових будівлях перед ним. Загалом на локації облаштовано місця для 4500 біженців, хоча залишаються проживати 2800 людей, серед яких 1600 дітей. Територія охороняється, жителі користуються автобусом-шатлом.

Нещодавно мер Берліна Кай Вегнер заявив, що центр продовжить працювати і в 2024 році. Наразі влада працює над деталями плану, але відомо, що для освіти та дозвілля дітей хочуть організовувати більше заходів.

Як заявила представниця берлінської влади із соціальних питань та інтеграції Катя Кіппінг, Держуправління у справах біженців (LAF) не в змозі швидко впоратися із надзвичайно різким зростанням числа біженців. Тому в тимчасовому житлі люди залишаються довше, ніж планувалося. Дехто живе місяцями.

Фото: Обідня зона для біженців (gettyimages.com)

У Тегелі для українців створені такі умови:

у великих наметах на злітній смузі двоярусні ліжка розділені перегородками (в одній локації по 400 осіб);

у терміналах розміщують новоприбулих з валізами для подальшої реєстрації;

в центрі терміналу є зона для дітей, збоку розташовані обідні столи, в центрах надають триразове харчування.

У таборі є проблема з великою кількістю тварин – щодня біженці привозять із собою близько 40 домашніх улюбленців, яких треба доглядати. Також на території табору українці змушені ходити в масках через велике скупчення людей.

У центрі з біженцями працюють волонтери та психологи. Крім Тегеля, прихисток надають у тимчасових таборах у декількох землях.

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