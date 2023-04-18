Що треба знати про німецьку бюрократію біженцям: поради

Понад мільйон українців користуються тимчасовим захистом у Німеччині. Кожній сім'ї біженців доводиться стикатися із німецькою бюрократією.

Як правильно взаємодіяти із установами та організаціями, щоб уникнути штрафів, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на німецько-українську асоціацію "Ukrainian Future".

Німеччина – правова держава, де кожне право охороняється державними органами, службами, документами. Бюрократія є гарантом цих прав, зазначають в асоціації.

Українським біженцям дають поради, як правильно взаємодіяти із цією системою.

Читати всі листи. У Німеччині люди отримують більше листів, ніж в Україні: рекламні оголошення, листи від соціальних служб, організацій, страхових.

"Читайте їх, поки не зрозумієте, що від вас вимагають. За потреби, зв’яжіться з відправником, аби краще зрозуміти, про що йде мова", – наголошують в асоціації.

Зберігати документи: виписки, страхові, повідомлення. Це докази на випадок непередбачуваних ситуацій.

"Не підписуйте договори, які ви не розумієте, але виконуйте усі контракти, які підписали", – радять біженцям.

Фото: В Німеччині треба дотримутися прописаних у документах умов (gettyimages.com)

"Контракт у Німеччині – це серйозно. Недотримання вимог призведе до жахливих наслідків. Популярними є контракти на мобільні тарифи. Увага: навіть якщо ви не користуєтесь послугами, ви маєте їх сплачувати", – наголошують волонтери.

Якщо на момент оплати бракує коштів, їх спробують списати повторно, зі штрафними санкціями. Якщо системно ігнорувати оплату – доведеться компенсувати збитки, які перевищують контракт у 2-3 рази.

"Дізнайтесь усе про розривання договору (Kündigung). Умови, оплати, чи маєте ви попередити заздалегідь – усе це важливо. Нерозірваний контракт продовжує діяти . Якщо ви не розірвали контракт – вам продовжать нараховувати платежі", – підказують українцям.

. Якщо ви не розірвали контракт – вам продовжать нараховувати платежі", – підказують українцям. Доводити справу до кінця. "Недооформлений документ – це просто папірець. Приміром, ви можете отримати дозвіл на оплату житла, але без подачі підписаного договору вам ніхто нічого не сплатить. Завжди переконуйтесь у тому, що ви зробили всі кроки для реалізації ваших прав. Питайте, що ви маєте робити далі. Нічого? Вітаємо, пекла бюрократії пройдені ", – пояснюють в асоціації.

Дублювати усе через електронну пошту. "Ваша комунікація має бути зафіксована. Електронна пошта вирішує це питання. Також можна відправляти замовні листи (Einschreiben). Вони коштують трохи дорожче, але передаються лише під особистий підпис отримувача", – зазначають в "Ukrainian Future".

Якщо виникають питання щодо документів, можна звертатися до команди асоціації.

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