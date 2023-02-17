У країни ЄС. Як отримати безкоштовні білети на літаки з Молдови

Українці, які приїхали до Молдови після 24 лютого 2022 року, можуть скористатися програмою безплатного перельоту в одну з країн ЄС, щоб отримати там прихисток від війни.

Як взяти участь у цій програмі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

У які країни можна полетіти за програмою для біженців

Українці, які прибули до Молдови після 24 лютого 2022 року мають можливість безкоштовно полетіти до однієї з країн Європи за програмою EU+ Air Transfers, яку координує Міжнародна організація з міграції, УВКБ ООН та уряд Молдови.

Участь у програмі авіаперевезень від Євросоюзу можуть брати біженці, члени сім'ї яких перебувають у країнах ЄС, або вразливі особи з особливими потребами, які тікають з України через війну.

Рейси плануються за запитом, тому треба попередньо подати заявку. Учасники програми можуть полетіти регулярним або чартерним рейсом. Раніше українцям вже організовували рейси до Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Ірландії, Латвії, Ліхтенштейну, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії та Швейцарії.

До слова, до програми входять європейські країни, які надають безкоштовний переліт, проживання, направлення на соціальні та юридичні послуги з прибуття до Європи.

Найпростіший спосіб зареєструватись у програмі – заповнити онлайн-форму попередньої реєстрації (доступні українська, російська, англійська та румунська мови). Також можна попросити зареєструватися в програмі EU+Air Transfer у найближчому реєстраційному центрі для біженців.

Фото: Українці в Молдові (facebook.com/UAEmbMD)

Летіти можуть не всі: на кого поширюється дія програми

Безкоштовні авіаквитки за програмою EU+ Air Transfers можуть отримати українські біженці, якщо вони належать до однієї з категорій:

мають родичів у країнах Євросоюзу і потребують допомоги для возз`єднання;

особи з інвалідністю чи важкими хворобами;

самотні батьки з трьома чи більше дітьми;

вагітні;

люди похилого віку в групі ризику.

Для того, щоб зареєструватися на участь у програмі безкоштовного перельоту, треба мати хоча б один з документів:

закордонний паспорт;

"внутрішній" паспорт;

документ про надання притулку в Молдові:

документ про постійне місце проживання в Україні.

Особам, яким потрібен медичний супровід чи інвалідний візок, нададуть необхідну підтримку.

Фото: Для реєстрації треба мати проїзний документ (gettyimages.com)

Як зареєструватися на безкоштовний переліт

Зареєструватися для участі у програмі EU+ Air Transfers можна в один зі способів:

заповнити анкету;

звернутися до центру реєстрації;

подзвонити на "зелену лінію" допомоги біженцям за телефоном Refugee Response: 0 800-800-11.

Після реєстрації зателефонують для уточнення інформації або запросять на особисту співбесіду. А дані передадуть в обрану країні для отримання дозволу на в`їзд.

Якщо треба возз’єднатися з родичами в країні, якої немає в переліку, можна звернутися до команди EU+Air Transfer за телефонами: +373-699-98-418 або +373-699-98-419. Також можна написати на адресу: mdacheutransfer@unhcr.org.

На сайті програми зазначається, що переліт абсолютно безкоштовний. Вибрати дату вильоту неможливо – політ призначать після того, як країна повідомить про готовність місця, де буде проживати біженець. Зазвичай від реєстрації до вильоту минає 3 тижні.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається з програмою CUAET у лютому 2023 року.

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