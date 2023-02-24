За кошти ЄС. Ще одне польське місто збудує квартири для українців
Польські міста вирішують житлову проблему українських біженців, перетворюючи муніципальні приміщення в житлові квартири. На такий проект місто Руда Шльонська отримає 1 млн євро.
За ці кошти обладнають 28 соціальних квартир для українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Yavp.pl.
Зазначається, що місто Руда Шльонська в Сілезькому воєводстві, отримає із фондів ЄС 5 млн злотих для перетворення приміщень, що пустують, у якісне житло.
Влада планує планують підготувати 28 соціальних квартир, які будуть призначені для проживання біженців із України. Для цього проведуть капітальний ремонт 26 житлових приміщень, які зараз знаходяться в непридатному стані, та перебудують ще 3 нежитлові приміщення.
У будівлях замінять труби, вікна та двері, поштукатурять стіни, встановлять сантехніку та електроплити.
Роботи виконуватимуть поетапно – спочатку підготують 10 квартир. Коли війна закінчиться і українці зможуть повернутися додому, соціальне житло здаватимуть в оренду за помірну ціну місцевим мешканцям.
Фото: Архітектура міста Руда Шльонська (wikimedia.org/PetrusSilesius)
За рік місто з населенням понад 100 тисяч мешканців прийняло кілька тисяч українських біженців. Місто підготувало та обладнало 9 пунктів для їхнього розміщення. У другому півріччі 2022 року 5 муніципальних приміщень обладнали для тимчасового перебування біженців, які захотіли залишитися жити у місті. Зараз у таких колективних центрах перебувають понад 80 осіб.
Раніше про підготовку 14 квартир для українських біженців повідомляла міська влада Кельце. Також у місті Замостя Люблінського воєводства планували створити центр тимчасового перебування для біженців на 10 повноцінних квартир. У Опольському воєводстві також готують 49 помешкань для біженців України.
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