Кому потрібна посвідка для повернення в Україну та як її отримати: інструкція

Втрата або крадіжка паспорта за кордоном обертається для українців більшою проблемою, якщо незабаром їм треба повертатися додому. Для цього можна оформити посвідчення на повернення в Україну.

У яких випадках видається такий документ та куди звертатися українцям в іншій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Як оформити "білий паспорт" українцям у Польщі

Якщо паспорт загубили або його вкрали у Польщі, українцям слід діяти за таким планом:

найперше – звернутися до найближчого відділку поліції та отримати довідку або інший офіційний документ про те, що там отримали заяву про втрату паспорта. Чекати, поки поліція буде знайде документ, не обов'язково.

із довідкою з поліції слід прийти до найближчої консульської установи. Варто взяти із собою усі наявні документи, що підтверджують громадянство України або посвідчують особу (наприклад, "внутрішній" паспорт). Підійдуть і копії документів. Ці дані допоможуть консулу у підтвердженні особи та прискорять процедуру.

після підтвердження належності до громадянства України консул оформить посвідчення особи на повернення в Україну. Його ще називають "білий паспорт" за колір обкладинки.

Посвідчення особи – це альтернатива паспорту, яке має строк дії до 30 днів. Цей документ дає право повернутися в Україну, але не подорожувати в інші країни.

Це посвідчення особи на повернення в Україну можна оформити в консульських установах позачергово – у дні прийому громадян.

Також "білий паспорт" можуть видати в інших випадках:

у разі закінчення строку дії існуючого закордонного паспорта;

пошкодження чинного закордонного паспорта;

якщо громадянин України ніколи раніше не оформлював закордонний паспорт (у тому числі для новонароджених дітей).

Кому та як можна оформити посвідчення дистанційно

Оформлювати посвідчення на повернення в Україну можна й дистанційно – для громадян України, які опинилися в РФ без документів. Це дозволить їм виїхати через треті країни, зокрема, Естонію, Латвію, Литву, Грузію.

Органи Державної міграційної служби України оформлюють посвідчення в Україні

Звернутися щодо підготовки посвідчення можуть: один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років; подружжя; повнолітні діти; рідні брати/сестри.

Посвідчення можуть оформити й на підставі офіційного звернення Мінреінтеграції (гаряча лінія 1548). Термін дії такого посвідчення – 3 місяці.

Нагадаємо, ми писали, чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт.

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