Без комісій та оплати. Польські банки продовжили пільгові умови для українців

Для українських біженців у Польщі деякі банки продовжили пільгові умови обслуговування рахунків та карток на різні терміни – від кількох місяців до року.

Які банківські установи продовжують підтримку громадян України, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Клієнтами польських банків є понад 1 млн біженців

Найбільші банки Польщі ще з початку війни в Україні підготували спеціальні пропозиції для громадян України, враховуючи відсутність у них деяких документів та можливості оплати комісій. Також більшість фінустанов зробили україномовні версії своїх мобільних додатків.

Українським біженцям разом із тимчасовим захистом у Польщі надали право на грошові виплати, які можна отримати лише через польські банки. Загалом статус отримали 1,5 млн біженців, зараз у країні зареєстровані майже 1 млн наших громадян, які прибули після початку війни. Отже, всі вони залишаються клієнтами польських банків.

Декілька банківських установ продовжили дію спеціальної пропозиції для наших громадян. Зокрема, йдеться про скасування комісії за обслуговування рахунків та карток, зняття готівки з усіх банкоматів у Польщі та за кордоном, у тому числі в Україні.

PKO Bank Polski продловжив пропозиціяю до кінця червня

Банк пропонує для громадян України "Рахунок без кордонів", який безкоштовно обслуговують протягом 12 місяців з дати відкриття.

При відкритті рахунку не обов'язково вказувати адресу проживання в Польщі та польський номер телефону. Також банк скасував комісію за швидкий переказ до банку Kredobank та за іноземні перекази до будь-якого банку України. Пропозиція діє до кінця червня 2023 року.

Фото: Банкомат в Польщі (pixabay.com)

Bank Pekao – зняття готівки без комісії

Спеціальну пропозицію для громадян України продовжили ще на 1 рік також. Йдеться про нульову комісію за обслуговування рахунків, карток, зняття готівки з усіх банкоматів у Польщі та за кордоном, у тому числі в Україні. Загалом пільгові умови діють протягом 2 років з дати укладення договору. Безкоштовні перекази з та до України всі клієнти банку зможуть робити до кінця 2023 року.

VeloBank – без комісії за обслуговування рахунків

До кінця червня цей банк не нараховуватиме щомісячну комісію за обслуговування карток і рахунків у польських злотих, євро, доларах, фунтах стерлінгів та швейцарських франках.

Українці також можуть безкоштовно вносити та знімати готівку у відділеннях банку та з платіжних рахунків банку для громадян України – у злотих та іноземній валюті. Також українські клієнти можуть безкоштовно знімати та вносити готівку в банкоматах, здійснювати перекази в Україну без комісії.

Santander – пропозиція для українців до кінця квітня

Зазначається, що пільгова пропозиція для українців діятиме до кінця квітня 2023 року. Банк пропонує безкоштовний доступ до особистого кабінету із пакетом послуг для громадян України:

нульовою комісією за перекази до/з українських банків;

звільнення корпоративних клієнтів від комісій за ведення рахунку компанії в злотих;

за ведення рахунку компанії у валюті, за дебетову картку компанії для рахунків у злотих та іноземній валюті;

за обслуговування корпоративних карток, випущених з 1 березня 2022.

Більшість інших банків обслуговуватимуть рахунки громадян України протягом року з моменту відкриття рахунку або до кінця лютого 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, які зміни готують у Польщі для іноземців у 2023 році.