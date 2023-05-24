Як продовжити легальне перебування українцям у Польщі: пояснення експерта

Із 1 липня влада Польщі планує скасувати стан епідемічної загрози. Після цього візи та посвідки на проживання іноземців більше не будуть автоматично продовжувати.

Що робити українцям, які приїхали до Польщі до війни та мають прострочені документи, TRAVEL РБК-Україна розповіли експерти міграційної платформи EWL.

У Польщі з березня 2020 року застосовується норма, яка продовжує дію національних віз та посвідок на проживання на період епідемічної загрози. Завдяки цьому громадяни України могли залишатися в країні навіть із простроченими документами.

З 1 липня коли ця норма перестане діяти, до українців буде застосовуватися інший підхід. Зміни до спецзакону про допомогу громадянам України у січні 2023 року передбачають автоматичне продовження документів на проживання для всіх іноземців, які перебувають в Польщі до 24 серпня 2023 року.

Тому українські мігранти, які не мають статусу PESEL UKR і перебувають у Польщі від 14 березня 2020 року, можуть легально перебувати на території Польщі до 24 серпня 2023 року.

Якщо ці громадяни України хочуть залишитися у Польщі, вони мають легалізувати своє перебування у країні до зазначеної дати. Це можна зробити трьома способами:

скласти заяву про надання посвідки про тимчасове перебування;

отримати візу;

виїхати за межі шенгенської зони на 90 діб та повернутися у Польщу в рамках безвізового руху.

"Зараз у Польщі з’явилася можливість отримати польську візу без виїзду до України. Але віза вважається недійсною, поки громадянин України не перетне польсько-український кордон. Має бути штам в’їзду до Польщі у паспорті", – пояснює керівник відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

Поки що сплеску подачі документів на посвідки на тимчасове проживання у Польщі експерти не відзначають.

"На так звану "карту побиту" подають документи переважно громадяни України, які хочуть залишитися в країні на рік і більше. Інші чекають на можливе продовження терміну перебування до 4 березня 2024 року для всіх громадян України. Ці зміни ухвалив Сейм, але ще має погодити Сенат і підписати президент", – зазначає вона.

Нагадаємо, ми писали, що українці у Польщі масово втрачають статус UKR.

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