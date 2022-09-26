ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Ірландії стане легше влаштуватися на роботу: кому саме

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 15:40
В Ірландії стане легше влаштуватися на роботу: кому саме Фото: Архітектура в Ірландії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії спростять працевлаштування для іноземних працівників. Так намагаються вирішити проблему нестачі кваліфікованої робочої сили.

Кому та за яких умов буде легше знайти роботу в Ірландії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Медикам з країн поза ЄС дозвіл видаватимуть через електронну заявку

З 1 вересня в Ірландії прийняли рішення, щоб спростити умови роботи для іноземців. Зокрема, йдеться про полегшення умов роботи для лікарів із країн за межами Європейської економічної зони, які прожили в Ірландії принаймні 21 місяць.

"Лікарі з країн, які не є членами ЄЕЗ, які вже перебувають у державі протягом 21 місяця або більше, маючи загальний дозвіл на працевлаштування, можуть подати заявку на новий дозвіл, який надає їм право працювати без дозволу. Їхні чоловіки чи дружини, або партнери також отримають дозвіл на роботу", — йдеться в заяві Департаменту підприємництва, торгівлі та зайнятості Ірландії.

Тим, хто планує подати заявку, рекомендують заповнити лист "Stamp 4", а потім надіслати його разом із нещодавньою платіжною відомістю на EPStamp4@enterprise.gov.ie , позначивши в темі "Doctors Stamp 4 Request".

Після того заявникам прийде електронний лист із підтвердженням, більше нічого не треба буде робити.

В Ірландії стане легше влаштуватися на роботу: кому саме

Фото: У країні бракує лікарів та будівельників (unsplash.com/gregory-dalleau)

Після схвалення заявки заявники отримають дозвіл "Stamp 4", а міністерство юстиції виконає всі процедури подачі заявок, які лікарі раніше мали виконувати самостійно.

Сектор охорони здоров'я в Ірландії наразі відчуває нестачу таких працівників:

  • фармацевти;
  • кардіологи;
  • фізіотерапевти;
  • психологи;
  • логопеди.

З 1 вересня Департамент підприємництва, торгівлі та зайнятості також почав видавати всі дозволи на працевлаштування в електронному форматі. На формах від імені міністра буде підпис високопосадовця, а також унікальний номер дозволу.

"Не буде вимоги обмінювати поточні дозволи на цей оновлений формат дозволів, і всі наявні дозволи залишатимуться чинними", – зазначили у відомстві.

У яких галузях найбільше бракує працівників

Згідно з опитуванням компанії Indeed, яке провели влітку цього року, майже третина ірландських компаній почали розміщувати оголошення про роботу за кордоном у пошуках працівників на найважливіші вакантні місця.

Чотири найбільші галузі, які намагаються заповнити вакантні посади, — це наука та інженерія, IT, на які зараз припадає майже 10% усіх робочих місць у столиці, бізнес і фінанси, а також охорона здоров’я та соціальне забезпечення.

Однак інші галузі промисловості Ірландії також відчувають нестачу робочої сили – наприклад, будівництво. За даними дослідження Core Research, 63% будівельних компаній найважче заповнити посади спеціалістів: з охорони праці – 41%, інженерів (32%), мулярів і теслярів (по 31 %).

Згідно з даними, опублікованими Statista, у 2021 році до Ірландії прибули приблизно 65200 іммігрантів. Найбільшу хвилю за останні 20 років було зафіксовано у 2007 році – тоді в країну переїхало близько 151100 мігрантів.

Нагадаємо, ми писали, скільки можуть заробити українці в Ірландії без знання мови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Наталія Наконечна
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні: поради
Наталія Наконечна
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Катерина Колонович
Врятувати історію. Гід-історик перетворює маєток на Житомирщині на туристичну родзинку
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Альона Палій
Українці за кордоном мають платити податки: в яких випадках
Альона Палій
юрист Stron Legal Services
Всі точки зору