Из Европы в Африку. В ГП "Антонов" рассказали, как выполняют рейсы во время войны

Авиалинии транспортировали важные компоненты электростанции из Словении в Нигерию

Во время войны государственная авиакомпания "Антонов" продолжает работу. Недавно выполнила перевозку элементов электростанции из Европы в Африку по заказу немецкой компании.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".

Планирование перевозки длилось почти год

Грузовая компания "Авиалинии "Антонов", которые являются структурным подразделением ГП "Антонов", выполнили три рейса самолетом Ан-124-100 – им доставили новый мобильный генератор, предназначенный для газовой электростанции и его оборудования из Лубляны (столицы Словении) в Кано (Нигерия). Перевозки провели совместно с немецкой компанией "Чепмен Фриборн".

Общая масса доставленного груза вместе с генератором, турбиной и другим оборудованием, составила около 200 тонн. В пресс-службе компании отметили, что планирование проекта перевозки длилось почти год.

Фото: Самолет Ан-124 -100 выполнил три рейса – перевозил компоненты электрической станции (пресс-служба ГП "Антонов")

"Вся команда "Антонова", коммерческая и оперативная службы, служба планирования маршрутов и планирования нагрузки, тесно сотрудничали с нашим клиентом и агентами, чтобы осуществить безопасную доставку этого важного груза, который будет обеспечивать энергетические потребности в Нигерии", – сказал Евгений Кива специалист коммерческого отдела АТП ГП "Антонов".

По его словам, профессиональные летный экипаж и технический персонал смогли обеспечить стабильное и бесперебойное выполнение рейсов. Груз, который был доставлен безопасно и вовремя, уже готов к использованию.

Фото: "Антонов" и дальше выполняет грузовые перевозки (пресс-служба ГП "Антонов")

Рейсы выполняют по всему миру

Также на госпредприятии рассказали, что во время войны самолеты воздушного флота "Антонова" и дальше продолжают выполнять рейсы по всему миру. При этом приоритет придают "полетам по заказу украинского правительства, стратегическим авиаперевозкам по программе НАТО SALIS и гуманитарным миссиям".

Компания также обслуживает коммерческие рейсы. При этом используют флот, который состоит из пяти самолетов Ан-124-100.

"Мы продолжаем работать, несмотря на вызовы, с которыми мы столкнулись после российского вторжения и повреждения врагом нашей летной базы в Гостомеле и некоторых наших самолетов", — сказал и.о. генерального директора компании Евгений Гаврилов.

По его словам, ответственные за планирование перевозок и обслуживания бортов службы во время войны временно переместили в немецкий город Лейпциг.

Тем временем самолеты частной украинской авиакомпании SkyUp снова перевозят пассажиров - лоукостер возобновил полеты в Европе на пяти бортах.