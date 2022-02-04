В Египте снизили стоимость ПЦР-тестов для туристов: какую цену установили

Услуга сдачи теста для украинцев теперь будет стоить 1327 гривен

Правительство Египта объявило о снижении цен на ПЦР-тесты на коронавирус и экспресс-тесты на антигены для граждан и иностранцев, пишет Egypt Today.

Согласно решению, ПЦР-тесты для египтян будут стоить 650 египетских фунтов (1150 гривен) вместо 900 египетских фунтов (1592 гривен), а ПЦР-тест для иностранцев будет стоить 750 (1327 гривен) египетских фунтов вместо 1200 (2123 гривен) египетских фунтов.

Экспресс-тесты на антигены для египтян и иностранцев будут стоить 175 (309 гривен) и 225 (398 гривен) египетских фунтов соответственно вместо 250 (442 гривен) и 320 египетских фунтов (566 гривен).

Фото: Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх (uk.wikipedia.org)

Какие действуют правила въезда в страну для украинцев

Согласно данным интерактивной карты украинского МИДа, въезд гражданам Украины разрешен. Режим въезда – визовый (возможно приобретение туристической визы стоимостью 25 долларов США по прибытию).

Египетской стороной признаются вакцины, одобренные ВОЗ и египетским врачебным агентством, при условии получения второй дозы двухэтапной вакцины (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac) или получения дозы одноэтапной вакцины (Johnson & Johnson) минимум за 14 дней.

Сертификат должен содержать QR-код и не должен содержать исправлений, подтираний или правок.

Электронные версии сертификатов, в том числе генерируемые в приложении “Дия”, в настоящее время египетской стороной официально не признают.

К гражданам, прибывающим без сертификатов о вакцинации, отвечающих требованиям египетской стороны, применяются следующие условия въезда:

1) Все без исключения граждане в возрасте от 12 лет, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия/экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее, чем за 24 часа до прибытия, что будет отвечать следующим требованиям:

– должно обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;

– должна быть выдана официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должна содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном веб-сайте лаборатории;

– не должно содержать никаких исправлений, подтираний или правок;

– должно содержать информацию о проведенном виде теста;

– обязательно указывается, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

– должен быть издан на английском языке.

– должна содержать точную информацию о лице (Фамилия и Имя), которому принадлежит тест.

Не принимаются сертификаты, заполненные от руки.

В случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету.

Напомним, ранее мы писали, в какие страны можно ехать с украинским COVID-сертификатом.