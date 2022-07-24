Чужая история. Какие мифы Россия придумала про юг Украины

Почему РФ не имеет к южным регионам нашей страны практически никакого отношения

Россия много лет подряд заявляет о претензиях на суверенные территории Украины и пытается обосновать, что юг нашей страны – это якобы "исторически российские земли". Однако множество археологических памятников, музейных экспонатов и топонимика этих регионов доказывают обратное.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина туристический эксперт, краевед и автор онлайн-путеводителей по южной Украине Михаил Шульженко развеивает мифы российской пропаганды о юге Украины, проанализировав исторические свидетельства, которые Россия "перекрутила" на свой лад.

Цивилизация Киевской Руси против землянок вятичей

Начнем с краткой истории современной России. В 1147 году князь Киевский по титулу, а на самом деле князь Ростово-Суздальский – Юрий Долгорукий – решил основать новый город среди диких Приокских болот.

Местность эта была населена славянскими племенами вятичей: они формально к Киевской Руси не относились. Вятичи не были коренным населением тех мест: буквально за 200 лет до описываемых в "Повести временных лет" событий они вытеснили с этих территорий финно-угорские племена Эрзя и Мордвы.

Жизнь Вятичей, согласно историческим сводкам, была весьма убога: вплоть до 13 века они не строили домов и жили в землянках. В краеведческих музеях Коломны или Ступино мы обнаружим только медные пуговицы и железные топоры того периода. А раскопки подмосковных городищ вятичей периода основания Москвы показывают, что даже индивидуальная могила в те времена была большой роскошью. Почти все захоронения групповые — в результате войн или эпидемий.

Фото: Эрзянь Мастор — историческая родина эрзянского народа (wikipedia.org)

Когда Юрий Долгорукий основал в тех местах город, в него сразу же потянулись люди из местных поселений. Вятичи, эрзя, мордва, мокши и татары, которые ранее обосновались восточнее на берегах Волги.

Поскольку в отличие от других киевских княжеств, московское было полиэтническим, для управления им принципы народного вече никак не подходили. Ведь в случае демократического правления каждый эрзя начал бы требовать возврата к своим древним богам, а каждый вятич предложил бы строить вместо домов землянки.

В итоге, в крепкой княжеской власти возникла та самая страшная сила Московии: местным жителем мог стать любой при условии принятия нынешней власти и отказа от идентичности (культуры и веры) своего народа.

С 16 века в титулах московских князей стало использоваться название "руссия". Это слово было калькой греческого слова "россия" (греч. Ρωσία), которым в средневековой Византии обозначали Русь с центром в Киеве. Но только в начале 18 века московский царь стал именоваться "императором Российским", а Московское царство – Российской империей.

В этот период население княжества было покорным и быстро росло. Ордынская жестокость и византийская хитрость быстро привели к своему результату — Москва стала сильнее Киева и захватила все окружающие княжества.

За последние 500 лет Московия увеличила свою площадь в 600 раз. А сейчас снова претендует на новые земли, которые с точки зрения истории и международного права не имеют к ней никакого отношения. И, к сожалению, с тех пор в Москве особо ничего не изменилось. Украинцы, евреи, татары, финно-угры, кавказцы так же легко становятся "россиянами".

Зачем россиянам "священная война" со старинными кладбищами в Крыму

Крым в нарративе российской пропаганды всегда был "номером один" в поиске утраченных "исконно русских" земель. Поэтому предлагаем начать наше путешествие именно с него.

В Центральном музее Тавриды в Симферополе среди сотен тысяч экспонатов до 1783 года (дата первой аннексии Крыма) – лишь одна надпись кириллицей на камне. Этот камень был оставлен князем Тмутаракани в память о том, как он измерил шагами ширину замерзшего Керченского пролива. Измерил и ушел обратно. Кстати, Тмутаракань — это искаженное тюркское "Таман тархан" — "Таманский полуостров". Что уже как бы намекает на то, что название появилось раньше, чем "то самое" княжество. И русские тараканы тут не причем.

При этом историки современной России сильно путаются в своих выводах. "Тмутараканский камень" приводится в качестве доказательства "исконности" российского Крыма. В таком ключе можно было бы привести любые путевые заметки о поездке в Париж, как доказательство того, что Париж - это тоже Россия. Также в качестве доказательства приводятся российские названия средневековых городов Корчев (Керчь) или Сурож (Судак).

Фото: Центральный музей Тавриды в украинском Симферополе (wikipedia.org)

С таким же успехом можно назвать города Пекин (Běijīng) или Стамбул (İstanbul) российскими городами, просто по тому что россияне решили назвать их по-своему.

История с крещением князя Владимира в Херсонесе – из того же ряда. Не говоря уже о том, что князь этот вовсе не российский, а киевский т. е. украинский. Советские историки к этой гипотезе про крещение Руси всегда добавляли "предположительно" или "вероятно", сейчас же в РФ от этих приставок полностью избавились.

Распространяется российскими "историками" ложь и о том, что в Крымском ханстве был небольшой процент русского населения — по разным источникам, 2-3%. Но общеитвестно, что в Крыму не найдено ни одного надгробия с именами тех самых русских и ни любого другого с надписью кириллицей до первой аннексии.

Потому что славяне, когда попадали в плен к крымцам, быстро ассимилировались, меняли имена, веру, язык, получали свободу и обратно возвращаться не хотели. Про это Юрий Мушкетик написал целый роман – "Ясса". Татарские, греческие, турецкие, армянские, готские, еврейские и караимские надгробия в Крыму есть, а русских – нет.

Фото: Колеч-Мечеть – одна из старейших мечетей Крыма, была разрушена после депортации крымских татар (wikipedia.org)

После депортации коренных народов Крыма в 1944 году началась настоящая бульдозерная война со старинными кладбищами. Все потому, что лишь надгробные плиты могут точно сказать, кто и когда жил на этой земле (см. список старинных кладбищ Крыма). Но хорошо, что те, кому эта работа была поручена, делали ее из рук вон плохо. Только по этой причине некоторые надгробия сохранились, и чем дальше в крымские горы, тем лучше.

Отметим также, что уничтожение крымских кладбищ продолжается и прямо сейчас, после второй оккупации Крыма в 2014 году. За последние пять лет оккупантами были уничтожены кладбища Азиза и Салачика — исторических районов Бахчисарая.

Депортация крымчан. Как Ялта и Гурзуф "переехали" в Донецкую область

В античные времена и в период раннего средневековья на этой территории в небольшом количестве жили скифы, гунны, готы, авары, хазары, печенеги и другие народы. Впрочем, они не оставили после себя широко известных археологических памятников. На карте немецкого математика Себастьяна Мюнстера 1540 года территория современной Донецкой области называлась "Малая Татария".

Донецкое Приазовье долгое время оставалась пустынной территорией. Освоение его началось только в 18 веке силами переселенного сюда силой и обманом христианского населения Крыма.

После заключения в 1778 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора с Турцией российская империя начала депортацию крымских греков, армян, потомков готов, итальянцев и черкесов из Крыма в безлюдные степи Приазовья. Большинство из них не смогли пережить первую зиму на новом месте. Те, же кто выжил, оставили после себя крымскую топонимику — донецкую Ялту, Мангуш (Мангуп), Урзуф (Гурзуф).

Фото: Ялта — поселок городского типа в Мангушском районе Донецкой области (wikipedia.org)

К слову, многие пожертвовали своей верой во имя спасения жизни и дома — они быстро приняли ислам (депортация осуществлялась исключительно по религиозному признаку). Теперь их потомки — тоже крымские татары.

Запорожская область. Вместо "русского наследия" – восемь казацких сечей

Запорожье — сердце украинского казачества. Со второй половины 16 века до конца 18 века за порогами Днепра существовали восемь Запорожских Сечей, которые сменяли одна другую. Сотни лет славяне бежали от российского крепостничества и польской шляхты на свободные земли Запорожья.

Фото: Комплекс "Запорожская Сечь" до пандемии и войны России против Украины ежегодно принимала около 250 тысяч туристов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Но оказались здесь не только славяне: еще раньше из Крыма на север вдоль течения Днепра также бежали половцы, прячась от геноцида. Дело в том, что темник золотоордынского войска этнический половец Мамай, не будучи чингизидом, смог захватить власть в Золотой Орде.

После его поражения в 1380 году от хана Тохтамыша весь народ оказался на грани истребления. Знаменитый казак Мамай - это типичный собирательный образ тюрков, ставших казаками. От них происходит и само слово "казак", в переводе с тюркских языков — вольный.

Возможно, от половцев также происходит знаменитая чернобровость и кареокость украинцев Приднепровья. Галичане же выглядят совсем по-другому.

Фото: Древние казацкие кресты по сей день находят в разных частях острова Хортица (Виталий Носач, РБК-Украина)

Херсонщина. Казаки, греки, турки и генуэзцы

Главная водная артерия Херсонской области — река Днепр. Это имя было дано ей еще вест готами — Danapr. Возможно, название произошло на основе еще более древнего скифского Don, что означает "река". Реки Дон, Днестр и Дунай (Donube) так же содержат в своих названиях этот корень. Задолго до этого древние греки называли Днепр рекой Борисфен.

Возьмем за точку отсчета город Берислав, названный так после аннексии 1783 года Екатериной II. Историческое название этого города Кизи-Кермен — "девичья крепость". Кстати, первым захватил эту крепость и выгнал из нее турок украинский казачий атаман Иван Сирко.

За Бериславом расположена одна из хорошо сохранившихся казацких сечей — Каменская сечь (1709 года), а рядом с ней — раскопки скифо-готского поселения Консуловское городище. Дальше, на 100 километров выше по течению Днепра, есть еще две сечи — Базавлукская (1630 год) и Чертомлыкская (1652 год).

Фото: Знак на месте Каменской сечи (wikipedia.org)

Ниже по течению Днепра от Берислава рядом с Каховской ГЭС находится таможенная башня литовского князя Витовта. В 14 веке здесь была переправа, и проходила граница между Крымским ханством и Великим княжеством Литовским.

За селом Бургундка находится село Тягинка, в котором расположена тягинская крепость. Название этой крепости дали казаки после того, как отбили ее у турков. А турки за 150 лет до этого отбили ее у генуэзцев — построивших ее и основавших там торговую факторию.

Итак, по правому берегу Днепра мы не смогли найти никаких упоминаний о "русских землях". Давайте теперь посмотрим по левому.

Фото: Башня Витовта построена в конце XIV века, позже была отреставрирована (wikipedia.org)

На левом берегу город Каховка — названный так в честь одного из полководцев императрицы Екатерины II, князя Каховского. Историческое его название тюркское - Таван-Кермен.

Еще одно известное место днепровского левобережья, город Алешки (бывший Цюрупинск). Город построен на месте Алешковской Сечи, которая была основана в 1711 году после уничтожения российскими войсками Чертомлыкской Сечи в 1709 году, и разгрома Каменской Сечи в 1711-м.

Николаевская область. Наследие скифов и мифология греков

Основная волна эллинской колонизации на территории современной Николаевской области была около 3 тысяч лет назад, но все первые колонии Северного Причерноморья были уничтожены по разным причинам. В основном это динамика разрушения берегов или враждебные отношения с местными племенами.

Фото: Ольвия, остатки старинного жилого квартала (wikipedia.org)

Поэтому когда возникло стабильное и защищенное поселение, ему дали название Ольвия - "счастливая". Исторический заповедник Ольвия располагается в поселке Парутино. До войны это был благополучный поселок городского типа с превосходным дворцом культуры. Здесь есть даже улица Геродота. Также каждое лето в этой местности работала археологическая международная экспедиция.

Уже на подъезде к Ольвии в древности установили две статуи из камня. Скиф и эллин. Впрочем, некоторые историки считают, что это амазонка и грек.

В Ольвии чеканили особые монеты-дельфинчики, которые можно найти на огромном протяжении Бугского лимана. Хора — земледельческая округа колонии Ольвия — простиралась до городов Очаков и Николаев.

Фото: Стела с гербом Ольвии при входе в музей-заповедник (wikipedia.org)

Ну и такое веселое: войско отца Александра Македонского не смогло взять Ольвию. Но договорились, что им дадут коней и юношей. В итоге, Ольвия и все скифские земли вокруг получили огромные деньги на поставках зерна, коней и вербовку всадников. По факту, это был золотой период скифских курганов.

Еще одно место Николаевщины, вошедшее в мировую историю — Кинбурнская коса. По мифологии древних греков, тут жил и упражнялся в беге герой-бог Ахилл. Греческие моряки, проплывая мимо, останавливались и приносили ему жертву. Главным свидетельством этого факта является найденный в 1885 году каменный алтарь Ахилла. Он с 1917 года хранящийся в экспозиции Херсонского краеведческого музея. На Кинбурне же установлена его копия.

Фото: Античные колонии Северного Причерноморья (wikipedia.org)

Здесь проходил "Путь из варяг в греки". На оконечности косы в XV веке турками была построена крепость Кинбурн ("Волос-мыс", тюрк.), которую захватил А. В. Суворов в 1787 году. В ходе Крымской войны крепость была разрушена франко-британским флотом.

Одесская область. Города, которые опередили Россию на века

Во времена Российской империи и Советской власти считалось, что все города в Северном Причерноморье основали Потемкин и Екатерина II. Однако археологические памятники Бессарабии говорят о том, что Одесса была основана не во времена российской империи, а гораздо раньше. В те времена, когда никакой России еще не существовало.

Скифы с юга нынешней Украины многие века служили за чистое золото в армиях античных городов-государств, в том числе в тех, которые были основаны Александром Македонским.

Римский император Траян безуспешно пытался захватить захватить эту землю. После своих неудач он очертил тут границу Рима, построив знаменитые траянские валы, и дальше не пошел.

Фото: Остатки древней греческой колонии "Гавань Истриан" на Приморском бульваре в Одессе (wikipedia.org)

Коллекция Одесского археологического музея включает 170 тысяч артефактов истории всего Северного Причерноморья. И от каменного века до 1783 года среди них нет совершенно никакого упоминания о России и русских. Та же самая ситуация, что и в Крыму. Основные археологические памятники Одесской области: Траяновы валы, древнегреческое городище Тирас, золотоордынская крепость Ак-Керман.

Город Хаджибей по велению Екатерины II переименовали в Одессу. А в Турецкой империи он был мусульманским, христианским и еврейским, с самоуправлением. Хаджи-бей означает "староста путешественников". Возник он в 15 веке, однако общий возраст города — около 3 тысяч лет. Люди поселились здесь еще при первой волне колонизации древних греков, но археологи не могут его уточнить, так как большинство артефактов остались на дне Черного моря.

Какие выводы можем сделать?

В этой статье перечислена только малая часть археологических памятников, музейных экспонатов и интересной топонимики, но даже на основе перечисленного можно сделать выводы.

Когда на юге Украины жили древние греки с их развитой наукой и культурой, на безлюдных приокских болотах жабы танцевали вместе с гадюками. Когда на юге Украины скакали скифские конницы, на "тех самых" болотах только стали селиться первые фино-угорские племена с развитием уровня неолита. Когда на юге Украины готы строили свои укрепленные поселения, сеяли пшеницу и торговали с Византией, предки москвичей жили в земляных норах. Когда на юге Украины процветали золотоордынские города, первые московиты платили им дань. Когда на юге Украины существовало протодемократическое Крымское ханство и местное самоуправление в османских городах, в Московии шло закрепощение крестьянского населения, до тех пор существовавшего пережитками первобытно-общинного строя.

За 3000 лет существования цивилизации в Северном Причерноморье эти территории входили в состав российской империи только 300 лет — всего лишь 10 процентов своей истории.

Так о каких "исконно русских" землях вообще может идти речь? Вопрос риторический.

Напомним, фольклорист Елена Ивановская уверена, что Украина попала под влияние пропаганды РФ еще три сотни лет назад. РБК-Украина она рассказала о наследии ЮНЕСКО и значении культуры во время войны.