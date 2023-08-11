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Чи можуть виселити квартирантів у Чехії при несплаті за житло: пояснення юриста

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П'ятниця 11 серпня 2023 15:45
Чи можуть виселити квартирантів у Чехії при несплаті за житло: пояснення юриста Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Половина біженців у Чехії орендують житло. За останніми даними, дві треті втікачів від війни живуть за межею бідності в цій країні та мало заробляють.

Це підвищує ризик того, що українці не завжди зможуть вчасно розрахуватися із власниками квартир. Що загрожує людині, яка не сплачує оренду, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

За яких умов власник може виселити орендаря, пояснила адвокат компанії JŠK Катержіна Бародонова.

"Якщо ви не сплачуєте за один або два місяці, орендодавець може виселити вас з тримісячним попередженням. Якщо ви маєте заборгованість у три орендні плати, вас можуть виселити негайно", – зазначає юрист.

Зазвичай орендарі вносять заставу – "кауце" (чеською "kauce"). Якщо людина вносить такий депозит, орендодавець має право використати його для покриття заборгованості.

"Крім того, орендодавець може вимагати від вас відсотки за протермінування оплати. Ці відсотки можуть бути прописані у договорі оренди, або використані згідно з чинним законодавством", – додає Катержіна Бародонова.

При цьому відсотки за договором мають бути адекватно пропорційними ринковим. Відсотки за протерміновану орендну плату у Чехії наразі становлять 15% річних.

"Вони не можуть становити 20% від протермінованого платежу. Якщо відсотки не вказані у договорі оренди, то сплачуються ті, що передбачає закон", – уточнює адвокат.

Законом максимальний розмір кауце обмежений сумою трьох орендних плат. Після закінчення оренди депозит може бути використаний для відшкодування збитків нерухомості або для сплати заборгованості. Якщо таких витрат немає, орендодавець зобов’язаний повернути депозит орендарю.

Раніше ми писали, чи можуть у Польщі виселити квартирантів за несплату рахунків.

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