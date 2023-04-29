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Через вторгнення РФ в Україну авіаквитки в Європі стрімко дорожчають, – експерти

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Субота 29 квітня 2023 13:33
Через вторгнення РФ в Україну авіаквитки в Європі стрімко дорожчають, – експерти Фото: Аеропорт у Греції (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Авіакомпанії по всій Європі підвищили ціни на авіаквитки, і це може означати завершення періоду бюджетних перевезень. На це сильно вплинула пандемія COVID-19, а також російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Пандемія та війна. Чому авіаквитки ростуть у ціні

За даними влади Франції, ціни на авіаквитки в країні минулого року зросли на 23,6%, а сайти бронювання подорожей показують, що ціни на міжнародні рейси з Великої Британії зросли на 18%порівняно з 2022 роком.

"Є ще великий відкладений попит на подорожі, пов’язаний з пандемією. І цей попит у поєднанні зі зростанням інфляції та високими цінами на пальне зберігає ціни на авіаквитки високими", – каже Еван Дей, регіональний менеджер Kayak у Великій Британії.

Після військового вторгнення РФ в Україну ціни на авіаперевезення також стрімко зросли. Генеральний директор EasyJet Йохан Лундгрен нещодавно повідомив, що зростання цін на нафту на 71% спричинило зростання тарифів авіакомпанії на 31% цього року. Паливо становить близько 30% витрат перевізника.

Компанії також відмічають зростання витрат на технічне обслуговування, пов’язане з дефіцитом деяких металів і порушенням ланцюжків поставок, що теж впливає на ціни.

Через вторгнення РФ в Україну авіаквитки в Європі стрімко дорожчають, – експертиФото: Після вторгнення РФ в Україну авіаквитки по всій Європі стрімко дорожчають (unsplash.com)

Але бажання подорожувати у багатьох залишається значним: деякі аеропорти (амстердамський Схіпхол і лондонський Хітроу) навіть запровадили обмеження на кількість пасажирів, щоб зменшити наслідки нестачі персоналу. Ситуація змусила авіакомпанії скоротити кількість рейсів.

Ділові поїздки теж значно скорочуються, бо дистанційна робота все популярніша. А Airbus і Boeing вже поставляють авіакомпаніям менше літаків, ніж очікувалося.

Ціни на пальне залишаються високими та можуть спричинити нові страйки працівників транспорту. За словами гендиректора Eurowings Єнса Бішофа, витрати на персонал і витрати в аеропорту, а також здорожчання палива призведуть до подальшого зростання цін на авіаквитки цього року. Він також каже, що рейси в пік сезону будуть приблизно на 20% дорожчими.

Окрім усіх цих подій, авіація у Європі також матиме справу із суворішим законодавством по зменшенню викидів вуглекислого газу від польотів, бо у ЄС намагаються зменшити карбонізацію до нуля до 2050 року.

Нагадаємо, російський "Аерофлот" почав допускати до перевезення пасажирів літаки, у яких відсутня частина обшивки на крилі.

Також турецькі авіакомпанії відкривають нові рейси із Польщі.

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