Два дні безкоштовно. У Барселоні відкриють для публіки унікальні будівлі

У Барселоні готуються до щорічного фестивалю відкритих дверей 48H Open House, коли протягом 2 діб усі охочі зможуть відвідати цікаві будівлі, зазвичай закриті для публіки.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, у чому особливість цьогорічного заходу.

Щороку під час архітектурного фестивалю 48H Open House усі охочі можуть побачити будівлі Барселони, які зазвичай закриті для широкого загалу. Відвідати знакові локації можна як самостійно, так і у складі екскурсій із гідом.

Цього року фестиваль пройде у вихідні 22 та 23 жовтня – відвідувачам запропонують побачити 126 будівель Барселони, третина з яких у проекті вперше.

"Щороку у програмі архітектурного фестивалю 48h Open House виділяється тема, щоб жителі міста могли по-новому зацікавитися та насолодитися архітектурою", - йдеться на сайті фестивалю.

Фото: Публіці покажуть відомі та закриті будівлі (pixabay.com)

Минулого року фестиваль був присвячений архітектурі Середземномор'я, а у 2022 році у фокусі уваги будуть простори майстрів та ремісників.

Цього року пропонуються маршрути як визначними пам'ятками міста, так і відвідування локацій інфраструктури – наприклад, колишній завод чи трамвайні депо.

Більшість будинків можна буде відвідати без реєстрації. Тільки частина з них буде доступна за попереднім записом для відвідування. Бронювання розпочнеться 17 жовтня о 10 ранку.

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