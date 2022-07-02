Аэропорт Амстердама первым в мире ограничит полеты ради пользы экологии

Число рейсов в аэропорту Схипхол снизят на 12%, чтобы сделать авиацию более устойчивой

Нидерландский аэропорт Схипхол стал первым в мире, сократившим количество рейсов на 12% в стремлении уменьшить загрязнение окружающей среды и сделать авиацию более устойчивой. Такое решение было принято правительством страны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

"Министр Харберс информирует Палату представителей о решении кабинета министров сократить максимальное количество разрешенных полетов самолетов в Схипхол и обратно до 440 000 в год — вместо 500 000 полетов", — отмечается в заявлении правительства, направленном в Палату представителей.

В своем письме министр утверждает, что, несмотря на "прекрасное сообщение Нидерландов с миром", в основном благодаря аэропорту Схипхол, страна должна уделять внимание снижению негативного воздействия авиации на людей, окружающую среду и природу.

Фото: С полмиллиона рейсов в аэропорту Амстердама количество полетов ограничат до 440 000 в год (unsplash.com)

Министр также подчеркивает, что сокращение количества полетов самолетов приведет к снижению шумового загрязнения и меньшему количеству выбросов CO2, азота, ультратвердых частиц и других вредных веществ.

Однако он признал, что такое решение будет иметь серьезные последствия для авиационного сектора. Сокращение количества рейсов вступит в силу до конца 2023 года.

Такое решение раскритиковали некоторые представители сферы авиации. Например, гендиректор Международного совета аэропортов (ACI Europe) Оливье Янковц сказал, что "амстердамский аэропорт Схипхол — это то, что делает Нидерланды больше, чем они есть". Он настаивает, что решение правительства ухудшит ситуацию. Против решения снизить число рейсов также выступили крупные организации — IATA и ACI Europe.

А в другом заявлении от 29 июня администрация аэропорта Схипхол попросила пассажиров брать с собой как можно меньше багажа, а также приходить в аэропорт как минимум за четыре часа до вылета, чтобы сотрудники аэропорта могли рассредоточиться. Причина хаос в аэропортах: сотрудники не успевают обслужить большое число пассажиров.

Между тем экологичное топливо для самолетов с низким количеством выбросов уже существует. Читайте в материале, почему его не используют авиакомпании.

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