90 млн доларів. Уряд США просять повернути кошти українським біженцям

Українські біженці у США отримали право не платити за дозвіл на роботу у листопаді 2022 року. До цього тисячі людей заплатили за документ по 410 доларів.

Наразі юристи подали до суду, щоб уряд повернув українцям переплачені 90 млн доларів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на globalatlanta.com.

У 2022 році Конгрес ухвалив закон "Uniting for Ukraine", за яким громадяни США вперше в історії отримали можливість спонсорувати біженців. Ця програма дозволила українцям отримати усі пільги для біженців, включаючи дозвіл на роботу у США.

Проте тисячі українців та їхніх роботодавців думали, що їм потрібен офіційний дозвіл на роботу та подали заявки через Службу громадянства та імміграції США (USCIS), де з кожного взяли по 410 доларів.

При цьому за законами США біженці не зобов'язані отримувати дозвіл на роботу. Але якщо вони хочуть отримати дозвіл, він надається безкоштовно, зазначає адвокат Чарльз Кук.

"Ми зв'язалися з USCIS у травні 2022 року, щоб запросити зміну політики відповідно до Закону "Uniting for Ukraine", яка зробила б дозволи на роботу безкоштовними для українських біженців. У вересні 2022 року ми подали на них до суду від імені як мінімум 220 000 українців, які заплатили близько 90 мільйонів доларів за непотрібні дозволи на роботу. По суті, ці біженці та їхні спонсори були обмануті", – зазначає юрист.

Фото: Новоприбулі біженці в США (gettyimages.com)

Позов команди юристів вимагав від USCIS відповіді до 23 листопада 2022 року. За два дні до цього, 21 листопада 2022 року, відомство опублікувало нову політику, яка оголосила дозволи на роботу для українців безкоштовними.

"Ми подали позов, і це спрацювало: уряд погодився. Це була перемога українських біженців. Імміграційні служби свідомо неправильно витлумачили закон, і потрібен був судовий процес, щоб вони змінили політику", – звертає увагу Чарльз Кук.

За його словами, у службі заявили, що вважають, що сплачені 410 доларів можуть не повертати.

"Тепер ми подали ще один позов, вимагаючи від USCIS відшкодування 90 мільйонів доларів, які уряд взяв у цих біженців", – повідомляє адвокат.

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