8 млн євро від ЄС. Ще одне місто збудує квартири для переселенців

У Хмельницькому збудують багатоквартирні будинки для людей, які втратили власне житло в інших регіонах через війну. Кошти на реалізацію проекту виділить ЄС.

Попередньо йдеться про три будинки за 8,4 млн євро, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на vsim.ua.

У Хмельницькому розробляють проект будівництва житла для переселенців за кошти Євросоюзу. Попередньо йдеться про три будинки. Але скільки поверхів чи квартир матимуть будівлі, поки невідомо.

"Щодо кількості будинків, то попередньо йдеться про три. Наразі працюють проектанти, які найняті Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО). Вони й мають визначити точно, скільки має бути будівель, яку вони матимуть поверховість та кількість квартир. Це вплине й на кількість переселенців, яких можна буде там розселити", – пояснив заступник міського голови Хмельницького Микола Ваврищук.

За умовами проекту, місто має підвести до місця будівництва комунікації. На визначеній ділянці на вулиці Озерній майже всі вони підведені.

Кошти, які виділить ЄС – це грант, їх повертати не доведеться.

Також за гроші ЄС для внутрішньо переміщених осіб у Житомирі збудують чотири багатоповерхові будинки на 110 квартир. Планується, що дах над головою отримають понад 400 людей.

Нагадаємо, ми писали, як реконструюють житло для переселенців на Тернопільщині.

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