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500 питань. Українці у Польщі зможуть звертатися у ЦНАП дистанційно

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Четвер 25 травня 2023 16:34
500 питань. Українці у Польщі зможуть звертатися у ЦНАП дистанційно Фото: Українські біженці у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Польщі зможуть отримати дистанційний доступ до адміністративних послуг в Україні. Для цього у Гданську запускають сервіс "віртуального адміністратора".

Українці зможуть вирішувати різноманітні справи в Україні онлайн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Гданськ прийняв рекордну кількість біженців з України нарівні з Варшавою та Краковом. У 2022 році в місті було зареєстровано близько 160 тисяч громадян України. Кожен п'ятий мешканець міста зараз – українець.

Громадяни України, які перебувають у Гданську, тепер зможуть вирішувати різні офіційні справи, спілкуючись онлайн із чиновниками зі Львова.

Послугу "віртуального адміністратора" почали надавати в пункті „Gdańsk Pomaga Ukrainie” (вул. Karmelickа 1). Проект співпраці із Львівською міськрадою здійснює Fundacjа Gdańskа за фінансової підтримки ЮНІСЕФ.

"Громадянам України, які проживають у Гданську, потрібно вирішувати різні офіційні справи, в мережі є багато оголошень про платну допомогу. Тому ми створюємо такий офіційний офіс, де кожен українець зможе безкоштовно скористатися допомогою чиновника та консультанта на батьківщині", – розповіла координаторка Йоанна Лукас.

Посадовці в Україні надаватимуть консультації та допомогу в оформленні та подачі документів онлайн із понад 500 різних питань. Серед таких: оформлення паспорта, питання щодо нерухомості в Україні, дитячі виплати, відновлення втрачених документів.

Для того, щоб отримати послугу, слід зателефонувати за номером 500 218 337 (з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.00). Працівник інфолінії домовиться про консультацію українця зі співробітником українського Центру надання адміністартивних послуг (ЦНАП), зазначивши місто, якого стосується справа.

Консультація онлайн відбуватимуться у приміщенні пункту "Gdańsk Pomaga Ukrainie" у середу (14.00-18.00) та четвер (10.00-14.00).

Нагадаємо, ми писали, що українці у Польщі масово втрачають статус UKR.

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