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20 новых самолетов: в Ryanair назвали условия, при которых откроют несколько баз в Украине

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 17:51
20 новых самолетов: в Ryanair назвали условия, при которых откроют несколько баз в Украине Фото: Самолет компании Ryanair (unsplash.com/niklas-jonasson)
Автор: Евгения Тугушева

Помимо российского фактора, на решение повлияет готовность аэропортов предлагать низкие сборы

В авиакомпании Ryanair назвали два условия, при которых хотят ввести в Украину до 20 самолетов, передает Reuters.

Об этом заявил глава авиаперевозчика Майкл О’Лири.

"Если Россия не нападет, мы можем открыть в Украине несколько баз в течение следующих 2-3 лет", — сказал О’Лири.

Авиакомпания видит значительные потоки трудовых мигрантов из Украины в страны Центральной и Восточной Европы.

Помимо российского фактора, на решение лоукостера повлияет также готовность украинских аэропортов предлагать низкие сборы на обслуживание.

"Наша команда в очередной раз посетила Украину в январе, но местные власти пока не готовы обсуждать новые базы и маршруты, поскольку отвлечены на другие темы", — добавил глава Ryanair.

В сентябре 2021 года впервые заявлял Майкл О’Лири об открытии баз в аэропортах Украины. Тогда он сказал, что вероятным оператором этих баз с 20 самолетами станет дочерняя польская компанія Ryanair — Buzz.

"Один рынок, который я хочу выделить, это Украина. Думаю, мы станем крупным инвестором в Украину, когда страна присоединится к открытому небу с Европой", — сказал тогда О’Лири.

20 новых самолетов: в Ryanair назвали условия, при которых откроют несколько баз в Украине

Фото: В авиакомпании Ryanair назвали два условия, при которых хотят ввести в Украину до 20 самолетов (unsplash.com/lucas-davies)

Украина и Евросоюз подписали соглашение об открытом небе в октябре 2021 года. Стороны ведут процесс ратификации соглашения, но ограничения на полеты между Украиной и Европой уже сняли.

Однако пока Ryanair практически не воспользовался новыми правами. Лоукостер анонсировал только одно новое направление, полеты по которому ранее были ограничены. Авиакомпания планирует полететь в бюджетный аэропорт Брюссель- Шарлеруа из Киева, Львова и Одессы.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, сколько Ryanair тратит на перевозку пассажиров.

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