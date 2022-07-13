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10% украинского бизнеса с начала войны перенесли мощности за рубеж, – эксперт

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 09:11
10% украинского бизнеса с начала войны перенесли мощности за рубеж, – эксперт Фото: Деловой туризм в Украине остановился (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Драйверами станут крупные события от стран-партнеров по восстановлению Украины

После начала полномасштабной войны в Украине произошла фактически полная остановка делового туризма. Об этом в колонке для РБК-Украина пишет специалист по туризму Александр Чорный.

По его словам, с 24 февраля ни для локального бизнеса, ни тем более для иностранных участников, проведение чего-то существенного в Украине не актуально и слишком опасно.

Отрасль начнет восстанавливаться с крупных международных событий

"В данном контексте не стоит забывать о Covid-19, который неплохо так научил нас организовывать деловые мероприятия онлайн без ощутимой потери их качества и результативности. Разве что "страдали" дружеский кофе в перерывах между докладами и селфи для соцсетей", — высказывает мнение специалист.

Также не надо забывать и о том, что примерно 10% еще недавно украинского бизнеса уже полностью перенесли мощности за рубеж. По его словам, такая тенденция продолжается до сих пор.

10% украинского бизнеса с начала войны перенесли мощности за рубеж, – эксперт

Фото: Крупные форумы будут инициированы нашими странами-партнерами по восстановлению Украины после войны. С них начнется восстановление сферы (unsplash.com)

"Можно понять владельцев, которые стремятся обеспечить стабильность своим компаниям и работникам. Вернутся ли они в Украину после войны – вопрос достаточно риторический. И в отношении бизнеса, и в отношении сотрудников. Но это — потеря части активного бизнес-сообщества", — говорит Александр Чорный.

Он прогнозирует, что деловой туризм в Украине начнет восстанавливаться не с классических бизнес-мероприятий, а именно с крупных событий, которые будут инициированы нашими странами-партнерами по восстановлению Украины после войны.

"Именно такие события, вероятно, станут драйверами перезапуска индустрии делового туризма. А дальше они должны перезапустить инвестиции, снова и еще в большем количестве привлечь к нам инвесторов во все сферы экономики", — считает он.

Напомним, мы писали, какие возможности для детского отдыха в летних лагерях. есть в Украине сейчас.

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Александр Чорный
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