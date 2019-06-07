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Звезду шоу "Україна має талант" жестоко убили в Германии: жуткие детали

STYLERЖизнь    07.06.2019 - 10:55
Звезду шоу "Україна має талант" жестоко убили в Германии: жуткие детали
Аллу Клишту убили в Германии: (фото: lahrer-zeitung.de)

Тело известной участницы шоу "Україна має талант" нашли в реке

Известную украинку Аллу Клишту жестоко убили в Германии. Тело участницы немецкого шоу талантов "Das Supertalent" нашли в реке Рейн. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя Клишта исчезла в конце апреля. Женщина работала в парке развлечений в немецком городе Руст. Ее поиски начались после того, как она не вышла на работу, к которой обычно подходила с полной ответственностью.

Звезду шоу &quot;Україна має талант&quot; жестоко убили в Германии: жуткие детали

Аллу Клишту убили в Германии: (фото: lahrer-zeitung.de)

Правоохранители разыскали девушку, но, к сожалению, она была уже мертвой. По данным полиции, Алла Клишта была убита до того как ее бросили в воду. Каким именно образом - пока неизвестно.

Правоохранители арестовали 30-летнего экс-бойфренда артистки по подозрению в ее убийстве, но официальных обвинений еще не предъявили.

Звезду шоу &quot;Україна має талант&quot; жестоко убили в Германии: жуткие детали

Аллу Клишту убили в Германии: (фото: lahrer-zeitung.de)

Напомним, что Клишта также принимала участие в шоу "Україна має талант". На родине она является рекордсменкой по количеству вращаемых обручей. Акробатка сделала 5 полных оборотов 102 обручей за 6,5 секунд. Их общий вес превышал 20 кг.

Алла Клишта в шоу "Україна має талант"

После этого ее начали приглашать в другие страны. В частности, она участвовала в шоу талантов в Румынии.

Ранее мы писали о том, что в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова отсутствуют важные доказательства и бабушка мальчика даже обратилась к экстрасенсам, чтобы они помогли их найти.

А также рассказывали о том, что жена одного из экс-полицейских обвинила в смерти ребенка родственников мальчика, которые позволили ему выйти на улицу.

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