Защищал себя и мать от шести нападавших: ветерану АТО инкриминируют умышленное убийство

Под Тернополем ветеран АТО смертельно травмировал одного из шести нетрезвых нападавших, которые пытались вломиться в его дом для расправы из-за сделанного замечания. Теперь 24-летнему жителю села Глещава инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов допустимой обороны.

Об этом 5 мая передали в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Как установлено, около полуночи, 2 мая, компания из шести человек из соседнего села Ивановка приехала в Глещаву на дискотеку. По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, в клубе бывший военный сделал им замечание из-за их поведения, вызвав у тех агрессию и намерение разобраться с местным жителем. Подозреваемый, чтобы избежать драки, убежал домой и закрылся.

Однако дебоширы пришла ночью к нему во двор.

"Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее", - говорится в сообщении.

Ветеран позвонил на линию "102" и сообщил, что в его дом пытаются проникнуть злоумышленники. После этого взял нож и вышел к ним. Во время потасовки молодой человек случайно ударил ножом одного из нападавших. Потерпевший отбежал приблизительно на 300 метро и упал замертво - ранение оказалось смертельным.

В полиции рассказали, что подозреваемый во всем сознался. Купчак отметил, что на момент драки ветеран был трезв.

"Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие", - говорят правоохранители.

Под Тернополем ветеран АТО убил одного из шести нападавших (фото: tp.npu.gov.ua)