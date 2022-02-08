Выругалась в прямом эфире: российская фигуристка оконфузилась на Олимпиаде 2022 (видео)

Российская фигуристка Анастасия Мишина попала в курьезную ситуацию на зимних Олимпийских играх 2022, которые проходят с 4 по 20 февраля в Пекине, Китай. После церемонии награждения победителей командного турнира девушка не поняла вопрос журналистки и выругалась в прямом эфире.

Подробней об этом курьезе читайте в материале Styler ниже.

Журналистка BBC на английском спросила 20-летнюю Анастасию Мишину о ее состоянии после падения на лед вместе со своим партнером Александром Галлямовым.

Россиянка послушала вопрос, а потом сквозь смех ответила: "Я них*ра не поняла".

К счастью рядом с ней в этот момент находились партнеры по команде, которые помогли с переводом. Спортсменка ответила, что падение произошло за пять секунд до конца программы, поэтому ничего страшного не произошло.

Российская фигуристка Анастасия Мишина выругалась в прямом эфире на Олимпиаде 2022 (видео: YouTube)

Отметим, что российские фигуристы выиграли командное соревнование. Представители сборной ОКР по итогам четырех видов программы набрали 74 очка. При этом они опередили на 9 очков американцев и на 11 - японцев.

Другие курьезы на Олимпиаде 2022

На олимпийской церемонии солдат не справился с флагом ОКР и стал героем мемов.

Российский лыжник Александр Большунов, который одержал победу в соревнованиях по скиатлону (лыжные гонки, 15+15 км), решил запрыгнуть на пьедестал во время церемонии награждения. Но конструкция не выдержала и отломилась пластиковая часть с надписью "Beijing-2022".

Лыжник Александр Большунов сломал пьедестал на церемонии награждения. Он запрыгнул на конструкцию, после чего отломилась пластиковая часть с надписью «Beijing-2022». pic.twitter.com/0SDHNtwcQk — @anatolich Черный полковник. (@staryi_soldat) February 6, 2022

С президентом России Владимиром Путиным также произошел казус на Олимпиаде 2022. На церемонии открытия он уснул во время выхода сборной Украины.

Путин уснул на Олимпиаде 2022 (видео: YouTube)