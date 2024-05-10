Врятує від раку та багатьох хвороб: як приготувати італійський еліксир довголіття

Жити довго та без хвороб - хіба це не мрія кожного з нас? Виявляється, є спосіб покращити здоров'я за допомогою продуктів, які доступні кожному.

Як це зробити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Strona Zdrowia.

Італійський еліксир довголіття

Оливкова олія є основою середземноморської дієти, яка має знизити ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету 2 типу, гіпертонії та метаболічного синдрому. Вона захищає від захворювань мозку та інших захворювань, пов'язаних зі старінням.

На думку італійців, поєднання оливкової олії та гострого перцю чилі має корисні властивості. Капсаїцин, речовина, що відповідає за гострий смак чилі, має антиоксидантні, протизапальні та болезаспокійливі властивості.

Завдяки цьому ефективніше працює кровоносна система і зменшуються симптоми запалення суглобів і м'язів. Капсаїцин також має захищати наш організм від шкідливого впливу вільних радикалів, запобігати утворенню тромбів і уповільнювати процес старіння організму.

Дослідження показують, що капсаїцин може знизити ризик раку. Він також зменшує кількість ракових клітин, не впливаючи на здорові клітини.

Кому варто вживати оливкову олію з чилі?

Оливкова олія з перцем чилі особливо рекомендована деяким людям. Умови, при яких це може бути корисним, включають:

псоріаз,

дископатія,

ревматоїдний артрит,

діабетична нейропатія,

невралгія, пов'язана з розвитком вовчака, дифтерії або хворобою Лайма.

Як приготувати італійський еліксир довголіття?

Поєднання оливкової олії і перцю чилі допомагає не тільки від болю в м'язах і суглобах. Одна чайна ложка на день зміцнює і захищає організм від багатьох несприятливих факторів.

Інгредієнти для італійського еліксиру довголіття:

1 чашка оливкової олії першого віджиму,

10 маленьких сушених перців чилі,

гілочка розмарину.

Рецепт італійського еліксиру довголіття:

Перець чилі подрібнити в ступці або на м’ясорубці.

Отриманий порошок пересипте в темну пляшку.

Додайте в пляшку гілочку розмарину.

Сухі інгредієнти залийте теплою оливковою олією.

Закрийте пляшку і залиште на п’ять днів.

Щоб прискорити процес створення суміші, помістіть пляшку в каструлю з водою і нагрівайте її протягом двох годин, потім відставте на 24 години. Наступного дня повторіть операцію і почекайте 30 хвилин, поки охолоне.

Готову суміш можна використовувати зовнішньо і всередину - протираючи хворі місця або випиваючи по одній чайній ложці в день. Також таку оливкову олію можна додавати в багато страв - салати, піцу тощо.